Badanie: co czwarta firma w Polsce planuje redukcję etatów

Co czwarta firma w Polsce planuje redukcję etatów, a rekrutować nowych pracowników planuje jedynie 9 proc. pracodawców. Najwięcej zwolnień będzie w handlu, przemyśle i sektorze publicznym - wynika z opublikowanego we wtorek "Barometru Polskiego Rynku Pracy".

Z badania firmy Personnel Service wynika, że nowe oferty pracy pojawiają się w sektorach takich, jak IT, branża budowlana, nieruchomości, logistyka i transport. "Barometr Rynku Pracy" wskazał również, że niemal połowa firm spodziewa się, iż sytuacja gospodarcza w 2021 roku będzie gorsza, niż rok wcześniej.

W raporcie czytamy, iż plany redukcji etatów deklarowane przez co czwartą firmę to rekordowy wynik - aż o 11 pp. wyższy, niż w poprzedniej edycji badania, kiedy zwalniać pracowników chciało 13 proc. przedsiębiorców.

Najwięcej deklaracji o zwolnieniach złożyły największe i średnie firmy (po 29 proc.), natomiast najrzadziej - małe (22 proc.). Wyróżnia się tutaj sektor handlu, w którym konieczność redukcji etatów zgłosiło 29 proc. pracodawców. W przypadku sektora publicznego i przemysłu deklarację taką złożyło po 23 proc. firm, w usługach natomiast - 22 proc.

Z badania wynika, że handel nie tylko planuje zwolnienia pracowników, ale też ogranicza nowe rekrutacje. Jedynie 2 proc. firm z tego sektora planuje zwiększyć poziom zatrudnienia. Co dziesiąty przedsiębiorca będzie poszukiwał nowych pracowników w branży usługowej. W przemyśle nowe rekrutacje planuje 16 proc. firm, w sektorze publicznym natomiast - 15 proc.

Według firmy Personnel Service 44 proc. pracowników pod wpływem doświadczeń ostatniego roku planuje w 2021 r. zdobywać nowe kompetencje. Co czwarty ankietowany pracownik nie wyklucza zdobywania nowych umiejętności w przyszłości.

W raporcie stwierdzono, że najchętniej po nowe kwalifikacje sięga najmłodsza grupa respondentów w wieku od 18 do 24 lat. Odsetek osób nabywających nowe umiejętności w tej grupie wynosi 60 proc. W grupie starszej, od 25 do 34 lat decyzję taką deklaruje 57 proc. badanych. W starszych grupach - jak czytamy - entuzjazm do zdobywania nowych kompetencji jest mniejszy. Nowe umiejętności planuje zdobywać co trzecia osoba w wieku od 45 do 54 lat i 29 proc. ankietowanych powyżej 55 r. ż.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl