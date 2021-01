Badanie: co czwarty Polak zaczął w pandemii zamawiać online jedzenie

W pandemii co czwarty Polak zaczął zamawiać online jedzenie z dostawą do domu - wynika z badania na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”. Za takie zakupy 55 proc. badanych płaci gotówką przy odbiorze.

Jak wynika z badania zleconego przez Santander Consumer Bank, nadzieją dla właścicieli lokali gastronomicznych, które pozostaną zamknięte co najmniej do końca stycznia, jest utrzymujące się zainteresowanie zamawianiem jedzenia na wynos. Z takiej opcji korzysta już co czwarty Polak (27 proc.) w tym najwięcej osób w wieku 18-29 lat (61 proc.) i 30-39 lat (39 proc.).

Według autorów badania, jednak zainteresowanie to spada wraz z wiekiem respondentów np. wśród czterdziestolatków wynosi już jedynie 17 proc. To zjawisko może wiązać się z tym, że starsze pokolenia są bardziej przyzwyczajone do przygotowywania posiłków samodzielnie i nawet przed pandemią nie korzystały z opcji obiadu +na mieście+ tak często jak młodzi dorośli - czytamy.

Z badania wynika, że zamówienia jedzenia na wynos przez internet w trakcie pandemii stały się również popularnym wyborem dla mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców takich jak Warszawa, Łódź czy Poznań (44 proc.) i osób z wyższym wykształceniem najczęściej przebywających na tzw. home-office (42 proc.).

Co ciekawe, mimo że najchętniej na wynos zamawiają najlepiej zarabiający, z tej opcji korzysta już co szósta osoba, której dochody nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie (17 proc.) - podano.

Zdaniem Marty Michałków z Santander Consumer Banku, powód zamawiania jedzenia z dostawą na wynos w trakcie pandemii może być związany z chęcią wsparcia lokalnych biznesów i ulubionych miejsc, ale również z przerzuceniem dotychczasowych zwyczajów biurowych na model home-office. "Polacy coraz chętniej korzystają z kanału online do robienia zakupów i organizowania spraw, które kiedyś załatwiali osobiście lub przez telefon, jak pokazuje nam pandemia, zamówienia jedzenia nie są wyjątkiem od tej reguły" - dodała.

Z badania wynika ponadto, że mimo iż polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zdigitalizowane, płatności za jedzenie na wynos najczęściej realizujemy gotówką przy odbiorze - robi tak 55 proc. badanych.

W ocenie autorów badania, może to wynikać z wygody i niechęci do tracenia czasu na wykonywanie kolejnych operacji w sieci. Jest to metoda chętnie wybierana przez osoby w wieku 18-29 lat (63 proc.), które na ogół najlepiej radzą sobie z nowymi technologiami.

Z kolei ponad połowa trzydziestolatków i czterdziestolatków preferuje płatność kartą przy odbiorze zamówienia (kolejno 59 i 51 proc.). Z płatności plastikiem w aplikacji do zamawiania jedzenia typu Uber Eats czy Pyszne.pl korzysta co piąty z nas (22 proc.), jest to rozwiązanie popularne zwłaszcza wśród mężczyzn (27 proc. w porównaniu do 18 proc. kobiet) oraz najmłodszych respondentów w wieku 18-29 lat i 30-39 lat (kolejno 25 i 32 proc.). Natomiast z płatności BLIKIEM korzysta co siódmy z nas (14 proc.), w tym niemal co czwarty dwudziestolatek (23 proc.) i co dziesiąty pięćdziesięciolatek - czytamy.

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu "Polaków portfel własny - zakupy w dobie pandemii" zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku, przeprowadzone przez Instytut IBRiS pod koniec listopada 2020 r. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.