Badanie: co piąta firma patrzy z optymizmem w przyszłość

W ciągu roku gwałtownie spadł odsetek polskich firm, które optymistycznie patrzą na możliwości rozwoju - z 51 do 19 proc. - wynika z badania Kantar na zlecenie HSBC. Dwie trzecie firm liczy, że do końca 2022 r. wróci do poziomu rentowności biznesu sprzed pandemii.

Badanie Navigator przeprowadzono na grupie osób decyzyjnych w firmach w Polsce i 38 innych krajach z sześciu kontynentów. Optymistycznych co do możliwości rozwoju jest 29 proc. firm na świecie i 19 proc. firm w Polsce. Rok temu było to odpowiednio 47 i 51 proc.

Polskie firmy gorzej widzą też perspektywy osiąganych przychodów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Rok temu 88 proc. z nich uważała, że uda się im osiągnąć wzrost. Obecnie takiego zdania jest 66 proc., a jeden na pięciu zarządzających prognozuje spadek. 49 proc. ankietowanych sądzi, że kolejna fala pandemii zagraża rozwojowi lub odrodzeniu ich biznesów. 27 proc. przewiduje w tym kontekście spadek zakupów lub popytu ze strony klientów.

48 proc. firm ma za sobą krótkookresowe zmiany i spodziewa się w przyszłości powrotu do swojej wcześniejszej działalności, natomiast 24 proc. przeszło dotychczas transformacje o charakterze długookresowym. Większość przeprowadzonych zmian była spowodowana koniecznością cięcia kosztów, zmianą sposobu pracy czy niepewną przyszłością.

"Ponad połowa firm w Polsce dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia. Ponad jedna trzecia (35 proc. w Polsce i 24 proc. na świecie) dobrze prosperuje w nowej rzeczywistości, a mniej niż 1 na 10 (9 proc. w Polsce i 19 proc. na całym świecie) twierdzi, że próbuje obecnie przetrwać z dnia na dzień" - podaje HSBC.

Dwie trzecie ankietowanych w Polsce jest zdania, że do końca 2022 r. wróci do poziomu rentowności biznesu sprzed pandemii. 19 proc. uważa, że stanie się to do 2025 r. 13 proc. mówi, że już przekroczyło poziom rentowności sprzed pandemii, a 8 proc., że powinno wrócić do tego poziomu do końca tego roku. 1 proc. firm sądzi, że nigdy już nie osiągnie poziomu rentowności sprzed pandemii.

Według prawie dwóch trzecich firm, w ciągu ostatniego roku handel międzynarodowy stał się trudniejszy. Dwie trzecie firm uważa, że ten stan nie zmieni się przez najbliższe dwa lata. Mimo to, trzy czwarte respondentów pozytywnie ocenia swoje perspektywy w handlu zagranicznym w przeciągu roku do dwóch lat. "W przypadku firm europejskich zagraniczna wymiana handlowa stanowiła rok temu 33 proc. ich działalności. W tym roku odpowiadała natomiast za 30 proc. W Polsce mogliśmy zaobserwować jednak trend odwrotny. Jeszcze rok temu było to 25 proc., podczas gdy w tym roku badanie Navigator zarejestrowało poziom 37 proc." - zauważono w komunikacie.

Z badania wynika, że firmy chcą stawiać na poprawę jakości produktów i usług, na ekspansję na nowe rynki i inwestowanie w customer experience. Prawie 80 proc. planuje w nadchodzącym roku wzrost inwestycji w swój biznes, głównie w obszarze marketingu i innowacji produktowych. Prawie połowa ankietowanych uważa, że wzrost inwestycji nie przekroczy 10 proc., a jedna trzecia twierdzi, że skala wzrostu inwestycji będzie wyższa. Dla porównania, wśród firm z całej Europy ten poziom zamierza przekroczyć zaledwie 27 proc. przedsiębiorstw.

Firmy deklarują też, że mają wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, głównie zużycia energii, recyklingu materiałów i zużycia plastiku. "Podobnie jak na całym świecie, polskie firmy oczekują, że nacisk na zrównoważony rozwój pomoże im w zwiększeniu sprzedaży. Jeśli chodzi o presję, by być bardziej zrównoważonym, to polskie firmy odczuwają ją obecnie z wielu różnych stron (...): ze strony konsumentów i łańcucha dostaw, ale także mediów i pracowników" - zaznaczono.

W badaniu wzięło udział 10 tys. 368 przedsiębiorstw z 39 rynków. Zrealizowano je między 11 września a 7 października.