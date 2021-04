Badanie: co piąta średnia firma deklaruje chęć utworzenia punktu szczepień

Co piąta firma średniej wielkości deklaruje chęć utworzenia punktu szczepień na terenie swojego zakładu. W dużych przedsiębiorstwach taki plan zgłasza 16 proc. respondentów, a w małych 13 proc. - wynika z zaprezentowanego w środę “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Ponadto co czwarty pracodawca planuje akcje informacyjne rekomendujące pracownikom szczepienia na COVID-19, a 14 proc. uzależnia od tego powrót do biura.

Eksperci firmy wskazują, że gotowość firm do uczestniczenia w narodowym programie szczepień przyczyni się do przyspieszenia tempa jego realizacji i zwiększy efektywność wykorzystania szczepionek.

"Nie ma przepisu w prawie pracy mówiącego o tym, że pracownik jest zobowiązany do zaszczepienia się. Pracodawca może jednak zachęcać i informować, a nawet umożliwić szczepienia w miejscu pracy. I wiele wskazuje na to, że tak się właśnie stanie. Ostatnie doniesienia związane z umożliwieniem przeprowadzenia szczepień na terenie zakładów pracy wzbudziły wielkie zainteresowanie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

"Firmy są gotowe na to, żeby umożliwić pracownikom szczepienia, bo to podnosi bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych i jest warunkiem powrotu do normalności. Pozytywnym sygnałem jest to, że nie tylko największe, ale również mniejsze firmy, są gotowe szczepić pracowników" - dodał.

W komunikacie wskazano, że zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, w drugim kwartale 2021 roku szczepienia na terenie zakładów pracy będą mogły przeprowadzić te firmy, w których przynajmniej 500 osób będzie chciało się zaszczepić.

"Okazuje się jednak, że to średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 osób, mają największą motywację do zaszczepienia swojej załogi. Z najnowszych danych +Barometru Polskiego Rynku Pracy+ wynika, że 14 proc. spośród wszystkich firm planuje tworzenie punktów szczepień na terenie swoich zakładów pracy" - czytamy w komunikacie.

Największe zainteresowanie wyrażają średnie przedsiębiorstwa (20 proc.), następnie te zatrudniające powyżej 250 pracowników (16 proc.), a na końcu małe (13 proc.).

W komunikacie wskazano, że bez względu na wielkość firmy, większość pracodawców chce podnosić świadomość pracowników dotyczącą szczepień na COVID-19 - 14 proc. przedsiębiorców od szczepień pracowników uzależnia powrót do biura, 27 proc. planuje akcje informacyjne z rekomendacją szczepień, a 16 proc. chce rekomendować szczepienia, ale nie planuje na razie żadnych akcji informacyjnych. Co trzeci pracodawca jest natomiast zdania, że szczepienia to indywidualna decyzja każdego pracownika i nie zamierza w nią ingerować.

Dodano, że największą motywację do rekomendowania szczepień mają firmy z sektora handlu. Już 38 proc. z nich będzie wdrażać akcje informacyjne. Natomiast w przemyśle 31 proc firm od szczepień pracowników uzależnia pełny powrót do biura.

