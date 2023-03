Badanie: co piąty polski kierowca rozważa zakup używanego samochodu online

Co piąty polski kierowca rozważa zakup używanego samochodu online, a dwie trzecie nie chciałoby skorzystać z takiej możliwości – wynika z badania „Auto używane w sieci”. Najwięcej chętnych na taki e-zakup jest wśród osób w wieku 18-29 oraz 30-39 lat.

Jak dodano, największą zaletą kupna samochodu z rynku wtórnego przez internet byłaby możliwość jego zwrotu w wyznaczonym czasie i przy określonym limicie kilometrów (49 proc. wskazań) oraz dostawa pod wskazany adres (40 proc.).

Według badania "Auto używane w sieci" Santander Consumer Multirent jedna piąta Polaków mających prawo jazdy zdecydowałaby się kupić auto z drugiej ręki całkowicie przez internet, a dwie trzecie nie zdecydowałoby się skorzystać z takiej możliwości. W grupie kierowców rozważających kupno używanego samochodu online dominują młodzi w wieku 18-29 i 30-39 lat (odpowiednio 36 i 31 proc. wskazań) oraz zarabiający między 5 tys. a 6 tys. 999 zł (32 proc.). Wśród badanych, którzy z rezerwą podchodzą do takiego rozwiązania przeważają kobiety (70 proc.), seniorzy (67 proc. wśród 60-latków i 96 proc. ankietowanych w wieku powyżej 70 lat) oraz zarabiający 7 tys. zł na rękę i więcej (77 proc.).

Jak zwrócił uwagę Paweł Śnigurski z Santander Consumer Multirent, tzw. niedzielni kierowcy częściej niż pozostali zaznaczali, że nie byliby skłonni skorzystać z możliwości e-kupna auta. Tak odpowiedziało 74 proc. osób używających samochodu raz w tygodniu lub rzadziej - wskazał PAP przedstawiając wyniki badania.

Możliwość ewentualnego zwrotu pojazdu w wyznaczonym czasie i przy określonym limicie kilometrów była najważniejsza dla osób korzystających z samochodu na co dzień (56 proc.), 50-latków (66 proc.) i respondentów zarabiających powyżej 5 tys. zł (65 proc. wskazań). Z kolei odpowiedź, że zaletą jest dostawa auta pod określony adres wskazywali poruszający się samochodem codziennie (48 proc.) oraz osoby po 50. roku życia (56 proc.).

Dla polskich kierowców liczy się również gwarancja sprzedawcy, że samochód jest w dobrym stanie technicznym i nie pochodzi z kradzieży oraz dostęp do informacji o wykonanych naprawach, serwisie i ewentualnych uszkodzeniach (po 38 proc. wskazań w obu przypadkach). Z kolei oszczędność czasu spowodowana tym, że przy takiej formie zakupu nie trzeba jechać na miejsce do sprzedawcy jest ważna dla 37 proc. ankietowanych z prawem jazdy. Ten aspekt częściej od innych wskazywali badani z małych miast do 50 tys. mieszkańców i średnich do 250 tys. osób (kolejno 43 i 42 proc.).

W dalszej kolejności kierowcy wymieniali możliwość negocjacji ceny samochodu (33 proc. wskazań), gwarancję sprzedawcy na najważniejsze podzespoły i elektronikę (31 proc.), szeroki wybór marek i producentów aut (31 proc.) oraz wybór pojazdu niezależny od jego lokalizacji (30 proc.). Z kolei na prostotę procesu - to, że ten zakup odbywa się na podobnych zasadach, co zamawianie innych produktów przez internet wskazało 23 proc., a na "dobrze przygotowaną ofertę sprzedaży" (18 proc.). Na możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń wskazało 13 proc. badanych kierowców.

Ekspert zwrócił uwagę, że możliwość skorzystania z finansowania zewnętrznego była ważna dla 17 proc. kierowców. Najczęściej na tę zaletę kupowania auta używanego online wskazywały osoby w wieku 50-59 lat (22 proc.), mieszkańcy małych miast (28 proc.) oraz zarabiający między 4 tys. zł a 4 tys. 999 zł oraz 5 tys. a 6 tys. 999 zł na rękę (odpowiednio 27 i 28 proc.).

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadził je Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

