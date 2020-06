Badanie: co trzeci ankietowany kupuje online częściej niż przed pandemią

Co trzeci badany deklaruje, że podczas pandemii korzysta z e-commerce częściej niż przed jej wybuchem, a 6 proc. ankietowanych przyznaje, że w związku z koronawirusem zrobiło zakupy w sieci po raz pierwszy – wynika z badania za pośrednictwem panelu badawczego Ariadna.

Jak wskazali w czwartkowym komunikacie autorzy badania, przeprowadzonego przez agencję Catchers za pośrednictwem panelu badawczego Ariadna, przed wybuchem pandemii prawie 70 proc. osób korzystających z internetu kupowało produkty online przynajmniej raz w miesiącu. "Co trzeci badany przyznaje, że na początku tego okresu korzystał z e-commerce częściej niż do tej pory, a 6 proc. zrobiło zakupy w sieci po raz pierwszy" - czytamy.

Pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce. Według szacunków wartość rynku e-zakupów w Polsce w 2020 roku wyniesie 100 mld zł. Przed pandemią szacowano go na 70 mld zł. "Rośnie nie tylko liczba e-konsumentów, ale również liczba e-sklepów - zainteresowanie przedsiębiorców w Polsce kanałem e-commerce wzrosło już w marcu 2020 r. aż o połowę, w porównaniu z rokiem ubiegłym" - wskazano.

Dodano, że prawie co drugi nowy klient sklepów internetowych zdobywał o nich wiedzę głównie za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. "Wyniki te pokrywają się z danymi Google - na początku wprowadzenia restrykcji liczba wyszukiwań na hasło +zakupy online+ gwałtownie wzrosła, by po kilku tygodniach wrócić do stanu z lutego" - napisano.

Zdaniem ekspertów taka sytuacja pozwala sądzić, że osoby rozpoczynające korzystanie z e-commerce znalazły swój sklep internetowy i do niego wracają. Dodano, że 60 proc. klientów, które zrobiły zakupy online po raz pierwszy było z nich zadowolonych. Z kolei blisko co czwarta osoba dokonująca zakupów w sieci po raz pierwszy była z nich niezadowolona, a co piąta ma problem, by jednoznacznie ocenić swoje doświadczenia.

Badanie przeprowadzono na panelu Ariadna na próbie ogólnopolskiej losowo-kwotowej 1058 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji internautów dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie zrealizowano 29 maja - 2 czerwca 2020 r. metodą CAWI.