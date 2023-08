Badanie: co trzeci Polak w tym roku organizował wakacje samodzielnie

Co trzeci Polak organizował tegoroczne wakacje samodzielnie; 18 proc. kupowało wyjazd w biurze turystycznym - wynika z badania "Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2023". Wakacje finansowane były głównie z oszczędności lub bieżących zarobków - dodano.

Jak wynika z badania "Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2023", co trzeci Polak tegoroczne wakacje organizował samodzielnie; 29 proc. brało udział w wyjeździe zorganizowanym przez znajomych lub rodzinę; 21 proc. przygotowywało go w pojedynkę, a 18 proc. wakacje kupiło w biurze turystycznym.

28 proc. ankietowanych wyjechało do 7 dni, a 16 proc. - powyżej 14 dni. 38 proc. badanych spędzało urlop z partnerem lub partnerką, 29 proc. - z przyjaciółmi i znajomymi, 21 proc. z rodziną, a 12 proc. - samodzielnie.

Według badania 45 proc. urlopowiczów za wakacje płaciło głównie z oszczędności, a 29 proc. - z bieżących zarobków. 14 proc. pożyczyło w tym celu pieniądze od rodziny, a 12 proc. pojechało na zaciągnięty kredyt.

43 proc. wydało na urlopie do 2 tys. złotych na osobę, 31 proc. - do 1 tys. złotych na osobę, a 16 proc. - do 3 tys. zł na osobę. 42 proc. przeznaczyło na rozrywkę podczas wakacji od 200 do 300 zł.

38 proc. ankietowanych zadeklarowało, że najczęściej wybiera wakacje za granicą; 29 proc. wskazało urlop w Polsce. 21 proc. wybrało weekendowe wypady do innych miast, a 12 proc. - wypoczynek we własnym mieście.

Najwięcej osób wybierało urlop za granicą w krajach europejskich (28 proc.) lub egzotycznych (24 proc.), zaś w Polsce - nad morzem lub na Mazurach (27 proc.) bądź w górach (21 proc.).

Polacy najchętniej spędzali urlop, wypoczywając i relaksując się - 33 proc. Podczas pasywnego wypoczynku czytali książki i słuchali muzyki lub podcastów - 29 proc., a także korzystali z zabiegów SPA - 14 proc.; leniuchowało 31 proc.

Decydując się na aktywny wypoczynek, ankietowani wybierali najczęściej zwiedzanie (35 proc.) lub uprawianie sportu (32 proc.). Nowych rozrywek próbowało 19 proc. Sporty ekstremalne uprawiało 20 proc. . Z kategorii rozrywek sportowych najczęściej wybierali motoryzacyjne, jak offroad, gokarty (42 proc.), a także wodne - np. kitesurfing, kajaki lub jachty (17 proc.).

Badanie "Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2023" zrealizowano przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1203 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2023 r.

