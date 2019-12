Badanie: co trzeci Polak zrobił już na początku grudnia zakupy świąteczne

Na początku grudnia co trzeci Polak miał już za sobą zakupy świąteczne; na ostatnią chwilę bożonarodzeniowe sprawunki częściej odkładają mężczyźni niż kobiety - wynika z badania zleconego przez CBRE. Dodano, że pod choinką znajdziemy głównie kosmetyki, zabawki i książki.

"Polacy wykazują się świąteczną rozwagą kupując prezenty świąteczne. Większość z nas zamiast wychodzenia z domu wybierze zakupy przez internet" - czytamy w badaniu. Połowa Polaków przeznaczy na zakupy świąteczne od 2 do 4 godzin. Co piąty na poszukiwaniu prezentów spędzi od 5 do 8 godzin, a co dziesiąty powyżej 8 godzin.

Centrum handlowe przed świętami odwiedzi co drugi Polak, poszukując zwłaszcza produktów na promocji - dodano. Największe galerie odwiedzi średnio ponad 1 mln klientów.

Jak podkreślili autorzy badania, na początku grudnia co trzecia osoba zakupy miała już za sobą, a reszta dopiero ruszy do sklepów. "Dla prawie połowy Polaków piątkowe obniżki cen w ramach Black Friday, który wypadł w tym roku 29 listopada, nie były wystarczającą motywacją do zakupów prezentów świątecznych. Większość z nas na promocje będzie polowało później" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Dodano, że 63 proc. osób wskazuje, że promocyjna cena wpływa na decyzję o zakupie, a na produkt z promocji dużo częściej decydują się kobiety - 72 proc. w porównaniu do 54 proc. mężczyzn.

86 proc. badanych w tym roku planuje lub kupiło prezenty świąteczne. Najpopularniejszymi pomysłami na obdarowanie bliskich są kosmetyki, zabawki i książki. Dużym zainteresowaniem cieszą się też perfumy i ubrania.

Większość ankietowanych planuje przeznaczyć na prezent do 100 zł, powyżej 200 zł zdecyduje się co piąty badany, również co piąty wyda mniej niż 50 zł.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI 29.11-3.12.2019 r. na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej 1028 osób powyżej 18. roku życia. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.