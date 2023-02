Badanie: czynniki ekonomiczne główną przyczyną migracji Ukraińców

Główną przyczyną migracji Ukraińców są czynniki ekonomiczne; co trzeci pracujący w Polsce osiąga wyższe dochody niż w swoim kraju - poinformowało Gremi Personal powołując się na ostatnie badania. Pomoc rodzinie była powodem przyjazdu do Polski dla 16 proc. badanych - dodano.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej na próbie pracowników zatrudnionych przez Gremi Personal, ponad 30 proc. respondentów deklaruje, że pracując w Polsce osiąga znacznie wyższe dochody niż w Ukrainie. 16 proc. respondentów jako powód przyjazdu do Polski podało chęć pomocy rodzinie.

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie samochodów, transporcie i gospodarce magazynowej - tam najczęściej trafiali zatrudnieni Ukraińcy, wypełniając luki po migrujących na Zachód Polakach - podano.

"Większość osób wyemigrowała kilka miesięcy, a nawet kilka lat przed wybuchem wojny 24 lutego 2022. Na decyzję o emigracji nie wpływało długotrwałe bezrobocie, bo ponad 70 proc. badanych pracowało w Ukrainie, skłoniły ich do tego niskie zarobki" - podano. W Ukrainie mniej niż 300 euro zarabiało 60 proc. respondentów, a w Polsce jest to 10 proc. badanych - wskazano.

Ponad 40 proc. respondentów mieszkało w miastach powyżej 50 tys. ludności. 80 proc. badanych, którzy zdecydowali się na migrację, to osoby do 45. roku życia; 65 proc. stanowiły niezamężne kobiety. Zagwarantowane zatrudnienie w momencie podjęcia decyzji o migracji miało 60 proc. przyjezdnych.

Prof. Krystyna Gomółka, kierowniczka Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jedna ze współautorek badania, wyjaśniła, że pomysł na sprawdzenie, w jakim stopniu obywatele Ukrainy mogą uzupełnić luki niedoborów na rynku pracy w Polsce pojawił się po wejściu Polski do UE w 2004 r. Wtedy to - jak dodała - migracja Polaków do państw Europy Zachodniej zaczęła systematycznie rosnąć - od 40 tys. wolnych miejsc pracy w 2006 r. do 125,4 tys. w 2019 r.

Profesor zapowiedziała, że badanie będzie kontynuowane. Jej zdaniem interesująca jest migracja po 24 lutego 2022 r., czyli po rozpoczęciu wojny przez Rosję.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl