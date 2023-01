Badanie: dla 64 proc. Polaków darmowa dostawa to najbardziej przydatne ułatwienie w e-zakupach

Dla 64 proc. Polaków najbardziej przydatnym ułatwieniem podczas zakupów w internecie jest darmowa dostawa – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Na możliwość zwrotu produktów bez ponoszenia kosztów przesyłki wskazało 51 proc.

Darmowa dostawa niezależnie od jej sposobu to najbardziej przydatne ułatwienie podczas zakupów online dla 64 proc. ankietowanych - stwierdzili autorzy badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022". W tej grupie znalazło się najwięcej kobiet (71 proc. w porównaniu do 56 proc. badanych mężczyzn), 20- i 30-latków (kolejno 75 i 72 proc.) oraz mieszkańców metropolii (75 proc.).

Ankietowani wskazywali też możliwość zwrotu produktów bez ponoszenia kosztów przesyłki (51 proc.). Zwróciło na to uwagę 49 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn. Z kolei dla 34 proc. respondentów istotna była informacja o terminie dostarczenia zamówienia przed zapłatą za towar. W tej grupie znalazło się najwięcej ankietowanych między 40 a 49 rokiem życia (40 proc.) i osób ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców (41 proc.).

Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku, komentując wyniki badania zwróciła uwagę, że dla 25 proc. ankietowanych największym ułatwieniem byłaby natomiast informacja o dostępności produktu przed włożeniem go do koszyka. "Wśród nich znalazło się 31 proc. mężczyzn w porównaniu do 20 proc. kobiet. Na to ułatwienie najczęściej wskazywali również 18-29 latkowie (31 proc.) oraz osoby powyżej 70 roku życia (36 proc.)" - poinformowała. Dodała, że 23 proc. ankietowanych wskazało możliwość zwrotu zakupionych produktów bez konieczności wypełniania formularza albo logowania się na konto w sklepie. 16 proc. osób wybrało natomiast informację o czasie i formie gwarancji towaru, a 11 proc. - opcję przedłużenia czasu na zwrot zamówienia.

Według badania konsumenci przed zakupem w sieci oglądają w sklepach stacjonarnych najczęściej odzież i obuwie. 29 proc. ankietowanych odpowiedziało, że oglądało stacjonarnie ubrania zanim kupiło daną część garderoby online. Ta sama liczba badanych zastosowała podobną taktykę w przypadku butów (po 29 proc. wskazań). Z kolei 22 proc. rodaków przed zakupem w sieci ogląda w tradycyjnym sklepie sprzęt AGD; sprzęt elektroniczny, taki jak laptop, komputer czy smartfon 21 proc.; zabawki i RTV po 17 proc.); kosmetyki i narzędzia (po 15 proc.), a książki - 12 proc. Natomiast 11 proc. ankietowanych wskazało, że kupuje w ten sposób meble.

Badanie zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w październiku 2022 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl