Badanie: dla 87 proc. Polaków dodatkowe ubezpieczenie pojazdu to więcej bezpieczeństwa

87 proc. Polaków uważa, że posiadanie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu daje więcej bezpieczeństwa - wynika z przekazanego PAP badania z okazji światowego Dnia Ubezpieczenia Samochodu. 18 proc. respondentów przyznało, że nie potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia, wystarczy im samo obowiązkowe OC.

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród kierowców na zlecenie Volkswagen Financial Services, 87 proc. badanych przyznało, że czułoby się bezpieczniej posiadając oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC dodatkowe polisy np. AC, assistance czy NNW. Z podziałem na płeć, 88 proc. kobiet było na tak, wśród mężczyzn - 87 proc. Jednocześnie 4/5 badanych wskazało, że dodatkowe ubezpieczenie może wpłynąć na większy komfort korzystania z auta.

Uczestnicy badania byli też pytani, jaką polisę by wybrali. Najwięcej (56 proc.) wskazań uzyskało ubezpieczenie Auto Casco (AC), na ubezpieczenie assistance wskazało 49 proc. badanych.

Jak zauważyła Magdalena Kaca z Volkswagen Financial Services, w tym przypadku opinie istotnie różnią się ze względu na wiek zapytanej osoby. "Młodzi kierowcy rzadziej skłaniają się zarówno do wyboru AC, jak i assistance. Wśród kierowców w wieku 25-34 lat, 43 proc. wybrało assistance, zaś na AC wskazało 55 proc. z nich. Dla starszych kierowców, w wieku 45-54 lat, na assistance wskazało 56 proc., zaś ubezpieczenie AC wymieniło 50 proc." - wskazała Kaca. Oceniła, że różnice te wskazują na rosnącą świadomość ubezpieczeń wraz z doświadczeniem kierowców.

Z badania wynika, że 18 proc. kierowców nie potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia i wystarczy im samo obowiązkowe OC.

Jak wskazała ekspertka, dla 69 proc. respondentów w sytuacji, gdyby ich auto uczestniczyło w kolizji drogowej najważniejsze byłoby to, że nie dopłacą do naprawy. Dla 67 proc. najistotniejszy jest najkrótszy czas serwisowania auta. "Co ciekawe, czas naprawy jest ważniejszy dla kobiet (71 proc.) bardziej niż dla mężczyzn (64 proc.). Z kolei mężczyźni (55 proc.) bardziej od kobiet (48 proc.) cenią naprawę z użyciem wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych" - zauważyła.

Jeśli chodzi o największą uciążliwość dla sprawców kolizji lub wypadku, 2/3 osób (66 proc.) wskazało, że byłaby to utrata zniżek za bezszkodową jazdę (70 proc. kobiet i 63 proc. mężczyzn). Ponad połowa (54 proc.) wskazała na mandat. "Co ciekawe, tylko 1/4 kierowców przyznała, że konsekwencją byłoby poczucie, że nie jest się dobrym kierowcą" - zaznaczyła Kaca.

Badanie z okazji Dnia Ubezpieczenia Samochodu zrealizowano za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS w dniach 18-20.01.2023 roku na ogólnopolskiej próbie 1145 kierowców w wieku 25-60 lat.

