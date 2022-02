Badanie: dla ponad połowy firm MŚP zewnętrzne finansowanie to najważniejszy bodziec rozwojowy

Ponad połowa firm MŚP uważa, że zewnętrzne finansowanie, takie jak leasing, faktoring czy kredyt to najważniejszy bodziec rozwojowy dla firm - wynika z badania pt. "Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”.

Z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG "Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP" wynika, że ponad połowa firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (52,7 proc.) uważa, że możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak leasing, faktoring, kredyt stanowi najważniejszy bodziec rozwojowy dla firm.

Co trzeci przedsiębiorca (34,3 proc.) sądzi, że bodziec ten to raczej dostępne rozwiązania wspierające płynność finansową (monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów, windykacja). Niemal tyle samo przedsiębiorców (33,2 proc.) twierdzi, że największym impulsem do rozwoju jest pomoc ze strony państwa (np. dotacje). Co piąty (19 proc.) wskazuje na wsparcie rodziny, przyjaciół i znajomych, a co siódmy (13,3 proc.) na pomoc ze strony innych przedsiębiorców. 3,9 proc. ankietowanych jest zdania, że do rozwoju firmy nie potrzeba nic więcej jak tylko własne środki finansowe - wskazali autorzy badania. Jak dodali, im mniejsza firma, tym mniejsza wiara we własne siły.

W informacji przekazanej PAP zwrócono uwagę, że właściciele mikrofirm stawiają dotacje państwowe wyżej (34,1 proc.) niż dostępne rozwiązania wspierające płynność finansową (31,3 proc.), a w firmach średnich jest na odwrót: wyższy odsetek wskazań mają: monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów i windykacja (40,7 proc.) aniżeli pomoc rządowa (37,1 proc.).

Zdaniem prezesa NFG Dariusza Szkaradka, dziś nie tylko zatory płatnicze, ale przede wszystkim rosnąca inflacja oraz drożejące surowce i materiały skutecznie utrudniają działalność MŚP. "Żeby firmy mogły się rozwijać i zwiększać swą konkurencyjność na rynku, potrzebują łatwych i szybkich rozwiązań finansowych. Stąd, jak pokazuje nasze badanie, tak duża przewaga leasingu, faktoringu czy kredytu nad innymi formami pomocy finansowej w ocenie samych przedsiębiorców" - zauważył.

Wskazał, że pod względem branż, zewnętrzne wsparcie finansowe w postaci leasingu, faktoringu lub kredytu najbardziej cenią sobie firmy działające w sektorze budowlanym i handlowym (po 61 proc. wskazań).

Jak wynika z badania, na kolejnych miejscach wśród czynników wspierających rozwój firm uplasowały się: pomoc ze strony rodziny, przyjaciół i znajomych (blisko 20 proc.) oraz ze strony innych przedsiębiorców (13,3 proc.). Pod względem branż na pomoc rodziny liczą przede wszystkim właściciele firm transportowych (27 proc.), a na pomoc innych przedsiębiorców - głównie firm handlowych (19,2 proc.) - podano.

Według prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego, wśród najmniejszych firm ciągle pokutuje mit, że w biznesie trzeba sobie ufać. To bardzo piękna zasada, pod warunkiem, że to zaufanie nie zastępuje profesjonalnej oceny ryzyka.

"Z jakichś powodów mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy najmocniej wzbraniają się przed sprawdzaniem swoich klientów i kontrahentów, podczas gdy firmy średnie weryfikują ich coraz częściej, a firmy duże robią to na masową skalę" - zaznaczył.

Ogólnopolskie badanie "Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP", na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG, przeprowadzono przez IMAS International w grudniu 2021 r. na grupie 512 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl