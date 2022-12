Badanie: dyrektorzy finansowi poświęcają 81 proc. czasu na dostosowanie działalności do zmieniających się przepisów

Aż 84 proc. ankietowanych polskich dyrektorów finansowych wskazuje, że ich priorytetem na najbliższe 3 lata będzie zapewnienie zgodności działalności z przepisami i regulacjami, przy średniej światowej 27 proc. Poświęcają na te działania, w swojej ocenie, 81 proc. czasu i zasobów – wynika z badania firmy doradczej EY.

Zgodnie z wynikami badania "Tax Compliance, a priorytety dyrektorów finansowych w Polsce" firmy EY, 84 proc. ankietowanych lokalnych dyrektorów finansowych wskazuje, że ich priorytetem na najbliższe 3 lata będzie compliane (zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami - przyp. PAP), podczas gdy średnia dla świata wynosi 27 proc. Zgodnie z raportem, wynika to z dynamicznych zmian przepisów podatkowych oraz poziomu ich skomplikowania, co zmusza CFO (Chief Financial Officer - dyrektor finansowy, przyp. PAP) do bycia na bieżąco z regulacjami.

Jak stwierdzono, "zdaniem dyrektorów finansowych aż 81 proc. czasu i zasobów podlegających im działów przeznaczana jest na compliance, a tylko 19 proc. to planowanie, analizowanie oraz wspieranie bieżącej działalności firmy". Wskazano, że w optymalnych warunkach, 47 proc. czasu powinno być poświęcone compliance, a 53 proc. na inne działania wspierające wzrost firmy.

"Uwarunkowania regulacyjne sprawiają, że w Polsce dyrektor finansowy ma zupełnie inne priorytety niż jego odpowiednicy w innych państwach. W naszym kraju CFO przede wszystkim myśli o zgodności z przepisami" - stwierdził Zbigniew Deptuła, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Polska. - "Zamiast poszukiwać operacyjnych oszczędności, dba o bezpieczeństwo rozliczeń" - dodał.

Zgodnie z raportem, 85 proc. CFO nie zamierza obniżać kosztów działu podatkowo-księgowego w ciągu najbliższych 3 lat z uwagi na bezpieczeństwo podatkowe firmy. Dyrektorzy finansowi kojarzą zmniejszanie kosztów z obniżeniem jakości i redukcją bezpieczeństwa, a w konsekwencji zwiększenie ryzyka podatkowego - napisano.

W odpowiedzi na pytanie "Czy uważa Pan/i, że CFO Państwa firmy jest dobrze przygotowany do wyzwań stojących w ciągu najbliższych 3 lat przed firmą?" 43 proc. osób zarządzających firmą stwierdziło "zdecydowanie tak", 26 proc. "raczej tak", 22 proc. "raczej nie", a 2 proc. "zdecydowanie nie". 7 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Jak stwierdzono w raporcie, chociaż blisko 70 proc. badanych na pierwszy rzut oka ufa dyrektorom finansowym, tak 26 proc. ankietowanych, które wybrało "raczej tak", wskazuje na pewne wahanie. "Z tej perspektywy blisko 60 proc. CEO ma mniejsze lub większe wątpliwości co do przygotowania ich CFO do wyzwań, które stoją w ciągu najbliższych 3 lat przed przedsiębiorstwami" - napisano.

Jak prognozuje EY, funkcja dyrektorów finansowych w kolejnych lata ulegnie zmianom. Z osób skupionych na finansach, staną się menadżerami znającymi się na technologiach, co ma wynikać z przyspieszenia procesów firmowych, jak np. digitalizacja raportowania, cyfrowa transformacja działów podatkowo-księgowych i innowacje zwiększające wydajność firmy.

"Opierając się na danych dyrektor finansowy będzie w stanie kreślić scenariusze wyprzedzające wydarzenia. W konsekwencji w znacznie szerszym stopniu będzie wspierał zarząd, a także koordynował outsourcing w zakresach podatków, księgowości lub płac. Przyszłość dla CFO wygląda optymistycznie" - stwierdził cytowany w raporcie Marcin Jurczak, Partner oraz Lider Zespołu Usług Księgowych i Płacowych, EY Polska.

