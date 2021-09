Badanie: Konkurencja i zdobywanie funduszy to największe problemy organizacji pozarządowych

Trudności w zdobywaniu bieżących funduszy i konkurencja ze strony innych organizacji to obecnie najczęściej wymieniane przez organizacje pozarządowe bariery w prowadzeniu działalności – wynika z badania „Sytuacja polskich NGO-sów w czasie pandemii”.

Wyniki badania branżowego "Sytuacja polskich NGO-sów w czasie pandemii" pokazują, z jakimi największymi przeszkodami i zagrożeniami borykają się obecnie fundacje i stowarzyszenia. Na pierwszym miejscu są trudności w zdobywaniu bieżących funduszy - wskazuje tak 43 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH.

"W ubiegłym roku sprawę dodatkowo skomplikowała pandemia, gdyż przestały odbywać się osobiste spotkania i prezentacje, które najlepiej przekonywały darczyńców do określonej koncepcji i, finalnie, wsparcia finansowego bieżących działań bądź danego projektu" - powiedział wiceprezes platformy zbiórkowej Szczytny-Cel.pl Maciej Kamiński, współautor badania.

Trudności w zdobywaniu funduszy najczęściej dotyczą podmiotów z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (55 proc.), organizacji działających na rynku nie dłużej niż 5 lat (48 proc.) i takich, które funkcjonują ponad 15 lat (47 proc.).

"Młode organizacje są w najtrudniejszej sytuacji, bo muszą dopiero zdobyć zaufanie. Ale również te, które działają nawet ponad 15 lat, nie mają łatwo, co może wskazywać na to, że w jakimś minimalnym stopniu jednak przestały być atrakcyjne dla darczyńców" - zaznaczył Kamiński.

Drugim, najczęściej deklarowanym, problemem jest biurokracja administracji publicznej (35 proc.). W największej mierze narzekają na nią podmioty istniejące nie dłużej niż 5 lat (44 proc.), zlokalizowane na wsiach lub w miejscowościach liczących do 19 tys. mieszkańców (46 proc.). Z tym utrudnieniem najczęściej borykają się też organizacje, które działają w na rzecz dzieci i młodzieży (46 proc.), oraz dla lokalnej społeczności (39 proc.).

Konkurencja innych organizacji pozarządowych to kolejny problem dla 33 proc. respondentów. Są to podmioty działające 11-15 lat na rynku (36 proc.), a także te, które mają nie więcej, niż 5 lat (33 proc.). Najczęściej pochodzą one z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (40 proc.) i na co dzień zajmują się sprawami lokalnej społeczności (37 proc.)

Na czwartym miejscu na liście problemów badane podmioty wskazały nadmierną kontrolę organów państwa (32 proc.). Natomiast na piątej pozycji umieściły wypłatę stałych wynagrodzeń pieniężnych (31 proc.) Na samym końcu ich kłopotów znalazł się brak zainteresowania dziennikarzy bieżącymi działaniami tego typu podmiotów (13 proc.) Podobny wynik uzyskał niekorzystny wizerunek organizacji pozarządowych w mediach i w odbiorze społecznym (14 proc.). Dość rzadko były też wymieniane trudności w dostępie do lokalu potrzebnego do prowadzenia działalności (14 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14.07-21.09.2021 r. metodą CAWI (wywiad internetowy) przez UCE RESEARCH dla portalu zbiórkowego Szczytny-Cel.pl. Wzięło w nim udział 521 podmiotów, w tym 266 fundacji i 255 stowarzyszeń ze wszystkich województw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl