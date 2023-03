Badanie: korzystne warunki zwrotu zachęciłyby kierowców do zakupu w sieci używanego auta

41 proc. kierowców w Polsce kupiłoby przez internet używane auto, jeśli mieliby korzystne warunki jego ewentualnego zwrotu - wskazano w badaniu „Auto używane w sieci". Natomiast 64 proc. badanych zniechęca do takiej transakcji to, że nie mogą obejrzeć pojazdu na żywo.

64 proc. polskich kierowców wskazało na brak możliwości obejrzenia pojazdu na żywo przed zakupem jako czynnik, który mógłby zniechęcić do kupna auta używanego całkowicie przez internet. Z kolei 59 proc. respondentów zwróciło uwagę na ewentualne rozbieżności między raportem rzeczoznawcy a stanem faktycznym samochodu, a 58 proc. - na zakup bez jazdy testowej - podano w badaniu "Auto używane w sieci" Santander Consumer Multirent.

33 proc. ewentualnych nabywców zniechęca do e-kupna opłata za dostarczenie auta pod wskazany adres. Krótki okres podstawowej gwarancji wskazało natomiast 22 proc. zmotoryzowanych, a 18 proc. - ewentualny zwrot pojazdu na określonych warunkach, np. w ciągu 14 dni, z limitem kilometrów przejechanych po odbiorze. Obecnie jedynie co piąty kierowca zdecydowałaby się kupić samochód z drugiej ręki całkowicie przez internet.

Małgorzata Filipek z Santander Consumer Multirent zwróciła uwagę, że w przypadku możliwych rozbieżności między stanem faktycznym auta a raportowanym, największą nieufność wykazują kierowcy po 50. roku życia. "71 proc. z nich wskazało ten czynnik jako zniechęcający do zakupu samochodu używanego całkowicie przez internet. Na przeciwległym biegunie znaleźli się 18-29 letni ankietowani z prawem jazdy, gdzie wpływ możliwych rozbieżności na chęć kupna auta z drugiej ręki online wskazało 40 proc., najmniej ze wszystkich grup wiekowych" - zaznaczyła Małgorzata Filipek, komentując dla PAP wyniki badania.

Przeciwni kupowaniu samochodu w sieci bez oglądania go na żywo byli kierowcy z dochodem od 7 tys. zł netto w górę (75 proc.) oraz ze starszych grup wiekowych - 71 proc. wśród 50-59 latków i 67 proc. respondentów z prawem jazdy powyżej 60. roku życia. Starsze osoby wskazywały też brak możliwości odbycia jazdy testowej jako czynnik zniechęcający do internetowego zakupu (kolejno 61 i 64 proc. w grupie 60-69 i 70-79 latków). Opłatę za dostarczenie pojazdu pod wskazany adres wybierali głównie kierowcy z najmniejszym dochodem, do 2 tys. zł netto i od 2 tys. do 2 tys. 999 zł na rękę (w obu przypadkach po 41 proc.). Krótki okres gwarancji auta zniechęciłby natomiast najmłodszych w wieku 18-29 lat (21 proc.), a określone warunki ewentualnego zwrotu zmotoryzowanych po 40. roku życia (22 proc.).

Do kupna auta używanego całkowicie przez internet zachęcają zmotoryzowanych Polaków: korzystne warunki ewentualnego zwrotu pojazdu (41 proc.), długi termin gwarancji samochodu (37 proc.) oraz konkurencyjna cena (36 proc.). 33 proc. kierowców wskazało darmową dostawę auta pod wskazany adres, a 32 proc. - długą gwarancję na jego najważniejsze podzespoły i elektronikę.

Według raportu Santander Consumer Multirent więcej kobiet (30 proc.) niż mężczyzn (13 proc.) uznałoby możliwość negocjacji ceny za czynnik zachęcający do zakupu pojazdu używanego przez internet. Panowie w takiej sytuacji zwróciliby uwagę na długi termin gwarancji samochodu (42 proc. w porównaniu z 31 proc. kobiet.). Rozbieżność w podziale na płeć widać też, jeśli chodzi o konkurencyjność ceny, którą jako "czynnik zachęcający" wskazało 31 proc. zmotoryzowanych Polek i 40 proc. Polaków z prawem jazdy.

W odpowiedziach kierowców widać różnice w priorytetach poszczególnych pokoleń. Do zakupu auta używanego całkowicie online przekonać seniorów mogłyby przede wszystkim korzystne warunki ewentualnego zwrotu pojazdu; 76 proc. badanych w wieku 70 lat i więcej uznało to za zachętę w porównaniu z 23 proc. 18-29 latków. Według zmotoryzowanych Polaków w wieku emerytalnym taką formę kupna mogłaby uatrakcyjnić w oczach potencjalnego kupca również konkurencyjna cena (42 proc. wskazań w grupie 60-69 latków i 54 proc. wśród 70-latków). Młodsze grupy wiekowe w porównaniu do starszych częściej wybierały szybki termin dostawy samochodu czy możliwość negocjacji ceny - kolejno 19 proc. 30-latków i 26 proc. 18-29 latków.

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

