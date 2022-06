Badanie: liczba ofert pracy IT w startupach wzrosła w I kwartale 2022 r. o 58 proc.

W pierwszym kwartale br. liczba ofert pracy w IT, oferowana przez startupy, wzrosła o 58 proc. wobec poprzedniego kwartału. Prawie co trzecie ogłoszenie dotyczyło programowania w języku Java Script. Miesięczne wynagrodzenia w IT stale rosną - podała w poniedziałek firma bValue.

W poniedziałek technologiczny fundusz inwestycyjny bValue opublikował wyniki badania dotyczącego ofert pracy w polskich startupach IT.

Poinformowano, że liczba ofert pracy na stanowiskach IT w polskich startupach wzrosła w pierwszym kwartale 2022 r. o 58 proc. względem poprzedniego kwartału. "To pokazuje, że polski ekosystem startupowy kontynuuje intensywny rozwój, co przekłada się również na coraz wyższe pensje" - ocenił bValue.

Z badania wynika, że polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w technologii JavaScript. "To im są gotowi zapłacić nawet o 26 proc. więcej niż innego rodzaju firmy, co oznacza, że najlepsi z nich potrafią zarobić nawet 21 000 zł" - wskazali autorzy. "Specjaliści na średnim poziomie doświadczenia są najważniejszą grupą dla startupów, o czym świadczy fakt, że ponad 51 proc. ofert pracy w pierwszym kwartale 2022 r. dotyczyło rekrutacji na tym poziomie doświadczenia" - wskazał bValue.

Wynagrodzenia programistów w startupach wynoszą od 6 500 zł do 34 125 zł netto na umowach B2B, których dotyczy 83 proc. ofert pracy. "Mediana pensji (...) wynosi dla Juniorów (specjalistów niskiego szczebla - PAP) 7 500 zł netto na umowach B2B, dla Midów (specjalistów średniego szczebla - PAP) 14 000 zł, a dla seniorów (specjalistów wyższego szczebla - PAP) 21 000 zł" - wymienia bValue.

Miesięczne wynagrodzenia w IT stale rosną. "Pensje Seniorów charakteryzują się największą dynamiką - od lipca 2021 r. wzrosły one aż o 23,5 proc., przy czym należy odnotować istotne przyspieszenie wzrostu w pierwszym kwartale 2022 r. Zatrudnienie programistów Mid wiąże się z kosztem o średnio 14 proc. wyższym niż 9 miesięcy temu" - napisali autorzy raportu.

"Polskie startupy poszukują najczęściej programistów posługujących się językiem JavaScript. Prawie 30 proc. ofert pracy dotyczyło właśnie tej technologii" - przekazał bValue.

Drugiego w tym zestawieniu języka - PHP - wymagano w nieco ponad 10 proc. ofert. "Ten język z kolei jest znacznie rzadziej wymaganą kompetencją w startupach niż w innych firmach" - zauważył bValue.

Najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane jest programistom budującym architekturę chmury - specjaliści mogą liczyć średnio nawet na 25 tys. zł miesięcznie. "Jednocześnie jest to trzecia najrzadziej pojawiająca się umiejętność w ofertach startupów" - odnotowano.

Badanie przeprowadził fundusz inwestycyjny bValue i portal z ogłoszeniami pracy JustJoinIT: przeanalizowano 2 958 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie JustJoinIT w okresie od lipca 2021 do marca 2022, z czego 431 firm sklasyfikowano jako startupy.

