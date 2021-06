Badanie: mniej chętnych zakup rowerów na raty, a więcej na elektryczne hulajnogi

Spadło zainteresowanie zakupem na raty roweru, a wzrosło hulajnóg elektrycznych na raty - wynika z bankowej analizy.

"Jak się okazuje, sprzedaż rowerów w maju spadła o 38 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Mimo zmiany przepisów obserwujemy, że w 2021 z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie hulajnogą elektryczną. Ilość osób kupujących ją na e-raty wzrosła o 44 proc. w okresie od marca do maja br." - czytamy w informacji prasowej Santander Consumer Banku.

Dodano, że spadek zainteresowania rowerami może być spowodowany tym, że coraz więcej osób ponownie decyduje się na podróże komunikacją miejską w związku z wprowadzonym programem szczepień na COVID-19.

"Sytuacja może mieć również związek z tym, że większość komponentów rowerowych produkowanych jest w Azji, a zerwanie łańcucha dostaw w związku z pandemią koronawirusa w marcu 2020 roku spowodowało mniejszą dostępność części i znacznie wyższe ceny rowerów" - komentuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Bank przypomina, że 20 maja br. roku nastąpiła zmiana prawa, jeśli chodzi o poruszanie się hulajnogą elektryczną. Obecne przepisy zabraniają podróżującym w ten sposób jazdy po chodniku, a nakazują poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Została uregulowana też prędkość maksymalna, która obecnie wynosi dokładnie 20 km/h na wszystkich drogach publicznych.

Jak podano, nie zniechęciło to Polaków do sięgania po hulajnogi elektryczne. Z analizy wewnętrznych danych banku wynika, że od marca do maja br. ilość kredytów ratalnych zaciąganych w kanale online na tego typu pojazd wzrosła o 44 proc.

