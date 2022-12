Badanie: na Święta i Sylwestra wynajęte jest 87 proc. miejsc noclegowych

W 10 lubianych przez turystów miejscowościach na Święta i Sylwestra wynajęte jest około 87 proc. miejsc noclegowych. Średnie stawki w okresie 24-26.12 wynoszą ponad 500 złotych za dobę za 2 osoby i ponad 650 zł na Sylwestra – wynika z analizy HRE Investment.

Pomimo hamującej dynamiki sprzedaży detalicznej, Polacy niekoniecznie oszczędzają na Święta - stwierdzono w opracowaniu HRE Investment. Na podstawie danych Booking.com wskazano, że w 10 lubianych przez turystów miejscowościach w hotelach i pensjonatach w okresie od 24.12 do 26.12 oraz od 31.12 do 02.01 wynajętych jest już średnio 87 proc. miejsc. "Choć w niektórych kurortach turystycznych obłożenie jest póki co mniejsze niż przed rokiem, to wszędzie przekracza 70 proc." - dodano.

Zwrócono uwagę, że pomimo dwucyfrowej inflacji (17,5 proc. wg danych Eurostat), przeciętna cena ofertowa wzrosła o 4 proc. r/r. W opinii ekspertów z HRE, wynika to najpewniej z tego, że tegoroczna oferta jest mniej wykupiona niż rok temu i można znaleźć tańsze noclegi, które zaniżają średnią cenę.

Wskazali jednak, że noclegi w popularnych kurortach nie są tanie, a średnie stawki w najpopularniejszych miejscowościach wynoszą ponad 500 złotych za dobę za dwie osoby. Spośród przebadanych miast, najdroższe oferty były w Zakopanem (średnio 608 złotych), Świnoujściu (548 złotych) oraz Krynicy-Zdrój (546 złotych).

Zwrócono również uwagę, że noclegi w okresie Sylwestra są droższe niż podczas Wigilii. W 10 najpopularniejszych kurortach, ceny są wyższe średnio o 46 proc. podczas Nowego Roku niż Świąt i zaczynają się od ponad 650 złotych. Zdaniem ekspertów, może to wynikać z większej popularności wyjazdów sylwestrowych. Wskazali, że na dwa tygodnie przed Świętami w popularnych miejscowościach turystycznych było 18 proc. wolnych miejsc noclegowych, a na Sylwestra jest ich o połowę mniej.

