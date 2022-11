Badanie: niemal 60 proc. Polaków nie robi zakupów pod wpływem chwili, jeśli ich wartość to ok. 500 zł

Niemal 60 proc. Polaków nie robi zakupów pod wpływem chwili, jeśli ich wartość wynosi ok. 500 zł, a 26 proc. Polaków pozwala sobie na takie wydatki najwyżej raz w roku - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak zwrócił uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak na to, że większość Polaków trzyma się za kieszeń i ogranicza różnego rodzaju wydatki wskazują dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. "Spadła bowiem w ciągu roku liczba osób, która za nieprzemyślane zakupy trafiła do bazy dłużników - ze 177 tys. do 92,5 tys. osób na koniec października br." - wskazał. Dodał, że kwota ich zaległości zmniejszyła się z prawie 1,1 mld zł jeszcze w październiku 2021 do niespełna 600 mln zł.

Grzelczak ocenił, że zakupy z okazji Black Friday czy związane ze świętami będziemy robić w tym roku z większą rozwagą. "Niemal 60 proc. osób zaznacza, że nie dokonuje impulsywnych zakupów o wartości min. 500 zł. Co czwarty Polak pozwala sobie na takie wydatki nie częściej niż raz w roku (26 proc.), natomiast co najmniej raz w miesiącu decyduje się na takie wydatki 6 proc. respondentów" - wskazał, komentując dla PAP wyniki badania dla BIG InfoMonitor. Dodał, że w porównaniu z danymi z ubiegłego roku "widoczne jest obecnie bardziej rygorystyczne podejście do wydawania pieniędzy".

Eksperci BIG InfoMonitor zwrócili uwagę, że nastawienie Polaków do części wydatków zmieniły drożyzna i problemy finansowe, które dotknęły prawie co drugie gospodarstwo domowe. "Część osób zanim ruszy na wyprzedaże z pewnością dwa razy to przemyśli, co potwierdzają wyniki naszego badania" - zaznaczył Grzelczak.

Zgodnie z badaniem liczba osób deklarujących kłopoty finansowe wzrosła w ostatnim roku o 5 pkt. proc., a 49 proc. Polaków odpowiada, że ich doświadcza. Najczęściej problemy materialne dotyczą konsumentów w wieku 35-44 lat (59 proc.). Skala tego zjawiska maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia: od 60 proc. wśród osób z zasadniczym lub niższym, po 46 proc. z ukończonymi studiami wyższymi. Ponad jedna trzecia osób doświadczających kłopotów finansowych (37 proc.) odczuwa stres i napięcie emocjonalne z tego powodu. Częściej są to kobiety (45 proc.) niż mężczyźni (26 proc.).

Z kolei braku pieniędzy na bieżące zobowiązania i podstawowe wydatki nie odczuwa 45 proc. Polaków, co jest wynikiem porównywalnym z rokiem ubiegłym. "O ile jednak wskaźnik osób, którym zdarzają się sytuacje braku pieniędzy nie zmienił się, o tyle wzrosła częstotliwość doświadczanych problemów" - zwróciła uwagę ekspertka BIG InfoMonitor Diana Borowiecka. Dodała, że kłopoty zdarzające się co najmniej raz w miesiącu deklaruje obecnie 21 proc. Polaków, a 2021 r. było to 14 proc.

Autorzy badania wskazali, że w sytuacji braku wystarczających środków na podstawowe wydatki Polacy najczęściej starają się ograniczać je do minimum (47 proc.). W drugiej kolejności pożyczają pieniądze od rodziny (32 proc.) oraz szukają dodatkowego źródła dochodu (31 proc.). Borowiecka zauważyła, że w porównaniu z 2021 r. "znacząco wzrósł wskaźnik osób zapożyczających się u rodziny, który sięga obecnie 32 proc. (+10 proc.)".

Z badania wynika też, że obecnie ponad połowa respondentów nie ponosi żadnych wydatków na zajęcia sportowe, teatr, koncerty i płatne usługi streamingowe. Co piąty Polak wydaje natomiast więcej na żywność lepszej jakości, usługi medyczne oraz zwierzęta domowe (20-22 proc.). Najbardziej powszechne są koszty związane z zakupem odzieży i obuwia (deklaruje je 94 proc. respondentów). Jednak wskaźnik osób wydających mniej (35 proc.) jest w przypadku tej kategorii dwukrotnie wyższy, niż wskaźnik wydających więcej (18 proc.) - wyjaśniła Borowiecka.

Główny analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski wyjaśnił, że na zaległości Polaków, którzy za nieprzemyślane zakupy trafili do rejestru dłużników składają się nieuregulowane wydatki z tytułu świadczenia usług, zakupów ratalnych i umów sprzedaży np. sprzętu AGD, elektroniki, wyposażenia mieszkania, a nawet odzieży.

"Roztropność podczas zakupów powinna nam towarzyszyć szczególnie podczas wielkich wyprzedaży typu Black Friday. Tym bardziej, że - jak pokazują badania - część promocji nie bywa tak korzystna, jak je przedstawiano" - przestrzega ekspert. Niektóre sklepy celowo podnoszą wcześniej ceny, by potem je obniżać i w ten sposób przyciągnąć klientów, często rzeczywista oszczędność jest dużo mniejsza i wynosi zaledwie 3-5 proc. - podsumował.

Badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor, przeprowadzono na próbie 1064 dorosłych Polaków techniką CAWI, 28-31 października 2022 r.

