Badanie: ponad 57 proc. Polaków dba o swoją prywatność w sieci

Ponad 57 proc. Polaków uważa, że zawsze dba o prywatność w sieci, niemal 40 proc. badanych korzysta z trybu incognito w przeglądarce, a 32,5 proc. z aplikacji blokujących śledzenie ruchu w sieci - wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting.

ClickMeeting to polska platforma do webinarów, szkoleń i nauki zdalnej.

Jak wynika z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania "Prywatność online. Opinie użytkowników i dobre praktyki", niemal wszyscy jego uczestnicy zdają sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności podczas różnych aktywności podejmowanych w przestrzeni wirtualnej. 57 proc. twierdzi, iż zawsze dba o swoją prywatność w sieci, zaś 40,6 proc. nie zawsze, lecz stara się, a 1 proc. nie wie jak o nią zadbać; niecały 1 proc. ankietowanych przyznało, iż prywatność w sieci nie ma dla nich znaczenia.

Dodano, że największy odsetek polskich internautów zwraca uwagę na pliki cookies (63,4 proc.). Blisko 60 proc. wskazało, iż dba o ustawienia prywatności w mediach społecznościowych, a 57,8 proc. o ustawienia prywatności w komputerze i/lub smartfonie. Zwracają także uwagę na kwestię przeglądarki, używając w niej trybu incognito (blisko 40 proc.) lub aplikacji blokujących śledzenie ruchu (32,5 proc.), a 28 proc. korzysta z usługi VPN (ang. virtual private network).

"Część z nich stosuje również takie rozwiązania jak szyfrowana poczta elektroniczna (15,5 proc.), komunikatory szyfrujące przesył danych (12,8 proc.) i komunikatory szyfrowane (12,2 proc.), a 11 proc. deklaruje użycie narzędzi szyfrujących poufne pliki" - napisano.

ClickMeeting zwraca uwagę, że firmy aktywniej niż dotychczas zaczęły korzystać z rozwiązań online, dzięki którym mogą zarówno prowadzić, jak i promować swój biznes w sieci i w związku z tym przeniosły się do niej również wydarzenia, które odbywały się dotychczas w formie stacjonarnej. Jak wynika z badania, przy wyborze tego typu wydarzeń online przez użytkowników internetu 73,7 proc. badanych chce, by organizatorzy webinarów zadbali o ich prywatność. Obojętne jest to dla 20 proc., a 4,8 proc. zadeklarowało, iż nie zwraca na to uwagi.

Według danych ClickMeeting, liczba wydarzeń, które odbyły się na ClickMeeting w roku 2021, była większa o 320 proc. w stosunku do roku 2019, czyli okresu sprzed pandemii.

