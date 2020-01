Badanie: ponad połowa dyrektorów generalnych przewiduje spowolnienie gospodarcze

Ponad połowa z blisko 1,6 tys. dyrektorów generalnych w 83 krajach przewiduje w 2020 r. spowolnienie gospodarcze - wynika z badania przeprowadzonego przez PwC. Jak zauważyła agencja Bloomberga, jest to dziesięciokrotny wzrost od 2018 r.

W każdym z regionów, gdzie przeprowadzono badanie widać rosnący pesymizm wśród szefów dużych firm. Jak zauważyli autorzy opublikowanego w poniedziałek raportu, nastroje są najgorsze odkąd w 2012 r. PwC zaczęło pytać o perspektywy dla sytuacji gospodarczej.

Ankietowani zadeklarowali również, że spodziewają się spadku dochodów w ich przedsiębiorstwach do najniższych poziomów od 2009 r., zarówno w krótko jaki długoterminowej perspektywie.

Największe obawy budzą regulacje prawne, konflikty handlowe i niepewność co do poprawy wzrostu ekonomicznego - wynika z raportu.

Badanie przeprowadzono w 83 krajach we wrześniu i październiku 2019 r. Łącznie przepytano 1581 dyrektorów generalnych.

Raport opublikowano w poniedziałek tuż przed otwarciem Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos we wschodniej Szwajcarii, w którym od 21 do 24 stycznia weźmie udział niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów.

Jak przypomniał Bloomberg, w ubiegłym tygodniu prezes WEF Borge Brende ostrzegał, że "mamy do czynienia z zsynchronizowanym spowolnieniem światowej gospodarki. Jest to również sytuacja, w której dostępna do walki z potencjalną globalną recesją amunicja jest bardziej ograniczona".