Badanie: ponad połowa Polaków skłonna udostępnić innym dane ze swojego rachunku bankowego

Ponad połowa Polaków w zamian za dodatkowe korzyści jest skłonna udostępnić innym podmiotom dane ze swojego rachunku bankowego - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i współpracującej z nim spółki Easy Check.

Według badania "Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) i spółki Easy Check 55 proc. Polaków w zamian za dodatkowe korzyści jest skłonna udostępnić innym podmiotom dane ze swojego rachunku bankowego. Prawie 30 proc. respondentów przekonałaby do tego lepsza cena produktu lub usługi, przy zakupie którego sprzedawca prosi o takie informacje. Co piąty liczy na "dodatkową usługę, szybszą obsługę lub oszczędność czasu podczas weryfikacji tożsamości". Blisko 20 proc. ankietowanych wskazało natomiast na uproszczenie sprzedaży i weryfikacji tożsamości, która jest potrzebna np. podczas wnioskowania o pożyczkę online lub przy wyborze odroczonych płatności w trakcie zakupów w sieci.

Listę najważniejszych korzyści, które mogłyby przekonać konsumentów do tego, żeby podzielić się z firmą historią transakcji swojego konta bankowego zamyka możliwość specjalnej oferty w postaci, np. dodatkowego ubezpieczenia oraz prostsza i szybsza weryfikacja zdolności kredytowej (ok. 18 proc. respondentów).

Zapytani o to, z jakich usług finansowych najczęściej korzystają, badani wymienili: zlecenia transakcji i przelew środków (61,5 proc.), ubezpieczenia (60 proc.) i pożyczki (24,5 proc.). Natomiast do usług finansowych, z których za pośrednictwem internetu korzysta najwięcej Polaków, należą płatności online (79 proc.) oraz bankowość mobilna (74 proc.) oraz ubezpieczenia on-line (29 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że wpływ na decyzję przy wyborze firmy oferującej usługi finansowe mają przekonania związane z wiekiem. Porównując wyniki w poszczególnych grupach widać różnice między pokoleniami. Ogólnie najważniejsze dla Polaków przy wyborze firmy oferującej usługi finansowe są bezpieczeństwo usług (62 proc.) oraz ich cena (61 proc.). Do istotnych czynników należą także szybkość procesu (50 proc.), wcześniejsze pozytywne doświadczenia związane z daną firmą (47 proc.) oraz wygoda, oznaczająca minimum formalności i możliwość korzystania z usług całkowicie online (45 proc.).

Inaczej sprawa wygląda wśród najmłodszych ankietowanych (18-24 lata). O ile, podobnie jak pozostali, dużą wagę przykładają do ceny i bezpieczeństwa, o tyle istotne są dla nich też pozytywne opinie na temat firmy (58 proc.) oraz rekomendacje ze strony znajomych i rodziny (50 proc.). Częściej niż ankietowani z innych grup zwracają też uwagę na wygodę usług (54 proc.).

Prezes Easy Check Zbigniew Hordecki przypomniał, że stosowanie rozwiązań spełniających oczekiwania konsumentów korzystających z usług finansowych jest możliwe dzięki wdrożeniu dyrektywy PSD2. "Oprócz procedury silnego uwierzytelnienia, czyli podwójnej weryfikacji tożsamości klienta podczas logowania do konta i inicjowania przelewów wprowadziła ona m.in. mechanizm, dzięki któremu konsumenci, którzy udostępniają informacje o swoim rachunku innym podmiotom, np. sklepom internetowym albo firmom pożyczkowym, mogą liczyć na błyskawiczne decyzje bez konieczności odwiedzania siedziby firmy oraz na ofertę dopasowaną do ich potrzeb i możliwości" - zaznaczył. 53 proc. Polaków, jak wynika z badania, ocenia możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanych usług finansowych w instytucjach innych niż banki "jako przydatną".

Wgląd w informacje o rachunku mogą mieć wyłącznie podmioty wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i tylko za zgodą oraz na życzenie właściciela rachunku - zwrócił uwagę Jan Garnecki z KRD. Takie dane mogą być wykorzystane przez firmy do tego, żeby na podstawie analizy zachowań płatniczych klienta, dopasować odpowiednio ofertę do jego potrzeb.

Ogólnopolskie badanie "Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku" przeprowadziła firma IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i spółki Easy Check w czerwcu 2021 r. na reprezentatywnej grupie 709 osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl