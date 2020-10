Badanie: ponad połowy wynajmujących mieszkania nie stać na zakup własnego lokum

61 proc. wynajmujących mieszkania przyznaje, że nie stać ich na zakup własnego lokum; z kolei 60 proc. nie inwestuje w standard wynajmowanej nieruchomości i mieszka w średnich warunkach - wynika z badania zleconego przez firmę CBRE. Najważniejsze kryterium przy wynajmie mieszkania to cena.

"Większość, bo 61 proc. wynajmujących mieszkanie przyznaje, że nie stać ich na zakup własnego lokum" - pokazuje badanie zlecone przez CBRE, o którym poinformowano we wtorek.

Jak wskazuje szef działu nieruchomości alternatywnych i gruntów inwestycyjnych w CBRE Marcin Jański, co piąty młody człowiek do 34 roku życia przyznaje, że decyzja o wynajmie to nie kwestia braku środków na zakup mieszkania, a pochodna wygody z jaką się to wiąże oraz braku konieczności zaciągania kredytu.

"Młodzi też najczęściej wskazują, że standard wykończenia ma dla nich duże znaczenie. Dlatego to właśnie ta grupa ma szansę rozpędzić w Polsce ofertę najmu instytucjonalnego, który coraz odważniej wchodzi do naszego kraju. Inwestorzy, którzy decydują się na zakup kilkuset czy nawet kilku tysięcy mieszkań, dbają o standard, a później opiekę nad najemcami przekazują wyspecjalizowanym firmom. I to właśnie jakość, której będą szukać młodzi" - powiedział cytowany w komunikacie Jański.

Z badania wynika, że trzy najważniejsze kryteria przy wynajmie mieszkania to cena (51 proc.), lokalizacja (43 proc.) oraz stosunek jakości do ceny (24 proc.). Tuż za podium znalazł się balkon wskazany przez 18 proc. wynajmujących, którego rola wzrosła w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

"Jeżeli chodzi o różnice między pokoleniami, młodzi ludzie zdecydowanie częściej niż starsi zwracają uwagę na standard wykończenia - 21 proc. wśród osób od 18 do 24 roku życia vs. zaledwie 5 proc. wśród 34-44-latków" - czytamy.

Jak dodano, również najmłodsi częściej wskazują inne argumenty za wynajmem niż to, że nie stać ich na kupno.

"W ogólnej grupie Polaków to właśnie niewystarczające środki na zakup własnego lokum są najważniejszym powodem decyzji o wynajmie (61 proc. wskazań). Następnie pojawiają się argumenty związane z brakiem konieczności zaciągania kredytu (9 proc.), wygodą tego rozwiązania (7 proc.) oraz jego elastycznością (6 proc.). Te ostatnie kryteria zyskują na znaczeniu w młodszej grupie respondentów" - wynika z badania.

Badanie pokazało, że 13 proc. 18-24-latków nie chce brać kredytu, a 12 proc. 25-34-latków przyznaje, że odpowiada im wygoda związana z wynajmem.

Jak poinformowano w komunikacie, 60 proc. wynajmujących mieszkanie przyznaje, że mieszka w średnich warunkach. 18 proc. zdecydowało się na niski standard, a 17 proc. na wysoki lub luksusowy.

Z badania wynika, że najwyższe oczekiwania wobec wyglądu mieszkania mają najmłodsi - 21 proc. osób od 18 do 24 roku życia mieszka w wysokim standardzie, a 10 proc. decyduje się na niski. W grupie 35-44-latków wysoki standard mieszkania ma 15 proc. wynajmujących, a wśród 45-54-latków to 7 proc.

"Mniejsze wymagania co do standardu mieszkania w starszych pokoleniach to pochodna traktowania tego rozwiązania jako tymczasowe. Młodsi mają inne nastawienie. Nie chcą kredytu, chcą swobody i elastyczności, bo nie wiedzą, gdzie będą za rok czy dziesięć lat. Wynajem im ten komfort zapewnia. Zależy im, żeby żyć w wysokim standardzie w danym momencie ich życia. To trend, który będzie narastał" - komentuje Jański z CBRE.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1095 osób, zrealizowane je 4-7 września br. metodą CAWI.

CBRE Group, Inc. to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, to firma inwestycyjna i doradcza świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych.