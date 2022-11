Badanie: przez dłużników najbardziej cierpią konsumenci, banki, operatorzy telefoniczni

Przez dłużników najbardziej cierpią konsumenci (41 proc.), na 2. miejscu są banki (34 proc.), na 3. operatorzy telefoniczni (29 proc.), a na 4. pozycji małe i średnie przedsiębiorstwa - wynika z badania „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”.

Na koniec III kwartału br. zadłużenie notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosiło 50,8 mld zł. Nieuregulowane zobowiązania konsumentów sięgnęły 42,5 mld zł, a firm - 8,3 mld zł. "Dane te pokazują skalę zatorów płatniczych, które dławią polską gospodarkę i na które uwagę w sondażu zwracają zarówno firmy, jak i konsumenci" - wskazał prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, komentując dla PAP wyniki badania.

43 proc. przedstawicieli przedsiębiorstw stwierdziło, że największą korzyścią wynikającą z działalności firm windykacyjnych jest ograniczenie zatorów płatniczych, "dzięki czemu gospodarka lepiej się rozwija". Na drugim miejscu znalazło się zmniejszenie ryzyka upadłości firm (40 proc. odpowiedzi), a na trzecim - poprawa ich kondycji finansowej (37 proc). Natomiast z punktu widzenia konsumentów główną wartością jest zredukowanie ryzyka bankructwa firm działających na rodzimym rynku - uważa tak ponad 1/3 Polaków. Dla 30 proc. istotne jest minimalizowanie zatorów, a dla 26 proc. poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw - wynika z badania.

Inne korzyści z funkcjonowania firm windykacyjnych, na które wskazali ankietowani to "wspieranie rozwoju gospodarczego, dzięki przywracaniu zaległych należności do obrotu" (27 proc. firm i co 4. konsument). Z kolei 21 proc. przedstawicieli biznesu i 1/4 osób fizycznych dostrzegła poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, "które dzięki odzyskanym przez negocjatorów pieniądzom mogą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi". Po 18 proc. w obu badanych grupach kładzie nacisk na wzrost skali inwestycji w przedsiębiorstwach, dzięki odzyskaniu zaległych należności - podano.

Dodano, że na dalszych pozycjach wśród korzyści są: wzrost zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń dzięki stabilniejszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (12 proc. wskazań firm i 17 proc. konsumentów); niższe ceny produktów i usług, gdyż firmy nie muszą przerzucać strat na kupujących (11 proc. przedsiębiorstw i 16 proc. osób fizycznych).

Jak zwrócił uwagę Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso, firmy współpracującej z KRD, zarówno przedstawiciele małych i średnich firm, jak i konsumenci, patrzą na działalność firm windykacyjnych nie tylko przez pryzmat przeciwdziałania bankructwom czy likwidowania zatorów płatniczych, które stanowią zagrożenie dla przedsiębiorstw, "Badani dostrzegli też związek między brakiem pieniędzy w firmowej kasie, a zdolnością przedsiębiorstwa do inwestowana czy tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia wynagrodzeń pracownikom" - zauważył Kostecki.

Według badania konsumenci oraz przedstawiciele małych i średnich firm różnią się w ocenie tego, kto ma największe problemy z odzyskaniem należnych pieniędzy oraz kto potrzebuje największego wsparcia ze strony firm windykacyjnych w tym zakresie. W opinii konsumentów z powodu dłużników najbardziej cierpią sami konsumenci (41 proc. wskazań), banki (34 proc.) i operatorzy telefoniczni (29 proc.). Na czwartym miejscu w tym rankingu są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Natomiast w opinii przedsiębiorców odzyskiwanie należności najtrudniej przychodzi małym i średnim firmom. Twierdzi tak połowa ankietowanych. 36 proc. uważa, że to konsumenci są grupą, której najtrudniej odzyskać pieniądze, a 30 proc. że banki. Autorzy badania zwrócili uwagę, że obie grupy najbardziej poszkodowane przez dłużników wskazują siebie, jako potrzebujących największego wsparcia od firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności. W przypadku konsumentów to 46 proc. wskazań, a przedsiębiorców - 52 proc.

Badanie "Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki", przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, zostało zrealizowane we wrześniu 2022 r. techniką mieszaną - CAWI i CATI na reprezentatywnej grupie firm oraz konsumentów. W grupie firm w badaniu wzięło udział 405 podmiotów. W grupie konsumentów w sondażu uczestniczyło 1014 osób w wieku 18-74 lata.

