Badanie: przez godzinę senselier, perfumiarz czy tester może zarobić kilkaset złotych brutto

Senselier, perfumiarz, tester to zawody, dzięki którym w Polsce można zarobić kilkaset złotych brutto przez godzinę - wynika z przeprowadzonego przez ekspertów Personnel Service badania płac osób wykonujących nietypowe zawody.

Eksperci Personnel Service przeanalizowali zarobki senselierów, perfumiarzy, testerów luksusowych hoteli, ghost writerów, geofizyków oraz techników turbin wiatrowych.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy, cytowany w środowej informacji, wskazał, że w zestawieniu opisano kilka profesji, które wymagają wyjątkowych umiejętności, "często lat nauki i praktyki, ale to się opłaca".

Jednym z takich zawodów jest senselier, którzy profesjonalnie zajmuje się testowaniem zapachów. Osoby wykonujące ten zawód określane są mianem trenera zapachowego, są zatrudniani przez sieci produkujące perfumy do oceny potencjału sprzedażowego danej kompozycji. Senselierzy są zatrudniani nie tylko w branży perfumeryjnej, ale też budowlanej, handlowej, hotelarskiej, modowej czy gastronomicznej - wszędzie tam, gdzie liczy się zapach, który może wywołać w ludziach określone emocje. Eksperci podali przykład galerii handlowych, "gdzie senselier może podpowiedzieć, jak dobrać kompozycję zapachową, by klienci chcieli wydawać więcej".

Z zawodem senseliera powiązany jest kolejny, czyli perfumiarz, który tworzy kompozycje zaproponowanych przez senseliera. To właśnie perfumiarz dobiera poszczególne nuty zapachowe, aby stworzyć unikalny aromat - podkreślono.

W Polsce dla początkujących perfumiarzy i senselierów stawka godzinowa mieści się w przedziale 50-100 zł brutto, a bardziej doświadczone osoby otrzymują 200-300 zł brutto. Poza Polską stawki dla perfumiarzy i senselierów w rozliczeniu godzinowym osiągają nawet 2000-3000 zł - wynika z analizy ekspertów.

Z kolei tzw. ghost writer (autor widmo) pisze na zlecenie biografie, teksty piosenek czy prace naukowe. W zawodzie tym zarobki wynoszą 150-200 zł za stronę tekstu, zatem cała biografia może przynieść płacę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Nietypowym jest też zawód testera. Wykonujące go osoby w imieniu konsumentów sprawdzają jakość poszczególnych produktów i usług. "Najbardziej znanym testerem jest tester IT, który sprawdza strony, oprogramowania lub działanie aplikacji" - wskazano. Są też testerzy łóżek, gier, zjeżdżalni wodnych czy słodyczy. Międzynarodowe organizacje zatrudniają natomiast testerów hoteli luksusowych, którzy sprawdzają dany obiekt pod każdym względem wraz z okolicą, w której jest położony. "Lista wytycznych jest zazwyczaj długa i obejmuje m.in. standardy obsługi, asortyment całego pokoju czy nawet hotelu" - zauważono. Stanowisko to wymaga nie tylko biegłej znajomości języków obcych, ale też dogłębnej wiedzy o branży hotelarskiej, gastronomicznej czy zasad savoir vivre. Tester hoteli luksusowych zarabia miesięcznie ok. 10 tys. dolarów - wskazano.

Według ekspertów rynku pracy coraz popularniejsze są zawody przy elektrowniach wiatrowych. "Do 2026 r. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej budując farmy wiatrowe stworzy ok. 22 tys. miejsc pracy" - podano. Zatrudnienie znajdują tam technicy turbin wiatrowych, którzy oprócz odpowiednich certyfikatów i uprawnień, "muszą mieć nerwy ze stali", wykonują pracę na wysokościach - nawet 90 metrach. Muszą wykazać się też odpornością na warunki pogodowe, w tym upały, bo wewnątrz wiatraków temperatura sięga nawet 50 st. C. Na polskich farmach wiatrowych technicy mogą zarobić, według przedstawionego zestawienia, nawet 10 tys. zł brutto miesięcznie, z kolei na amerykańskich stawka godzinowa wynosi 27 dol., a miesięczna płaca - ok. 5 tys. dol.

Badaniami Ziemi zajmują się geofizycy (geofizyka poszukiwawcza), którzy szukają np. złóż ropy, gazu ziemnego, źródeł wody pitnej. "Metodami sejsmicznymi starają się znaleźć, to na czym najbardziej zależy organizacji, dla której pracują. Te metody pozwalają na rozpoznanie struktur geologicznych, jak również szczegółową analizę cech złoża" - wyjaśnili eksperci. Dodali, że zarobki geofizyka szukającego ropy mogą sięgać nawet 17 tys. dol. miesięcznie. "W Polsce na tym stanowisku płaca miesięczna wynosi nawet ponad 10 tys. zł brutto" - podano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl