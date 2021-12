Badanie: rekrutacja zdalna zachęca do ubiegania się o pracę

Co drugi Polak ubiegający się o pracę od marca 2020 r. brał udział w rekrutacjach zdalnych - wynika z badania ClickMeeting. Możliwość rekrutacji przez internet zachęca blisko 80 proc. ankietowanych osób do starania się o nową posadę - dodano.

"Badanie ClickMeeting (...) pokazało, iż w ostatnim czasie Polacy poszukiwali nowych wyzwań zawodowych. Wynika z niego bowiem, że od marca 2020 niemal 60 proc. Polaków uczestniczyło w procesach rekrutacji, przy czym tylko 38 proc. ankietowanych odpowiedziało, iż nie brało w nich udziału" - poinformowano w poniedziałkowej informacji prasowej.

Jak dodano, "ponad połowa ubiegających się o pracę, brała już udział w rekrutacji całkowicie zdalnie, a jedna trzecia w trybie hybrydowym - zarówno online, jak i stacjonarnie". W rekrutacjach, które odbyły się wyłącznie na żywo., brało udział 7 proc. badanych, a 4 proc. przyznało, iż miało w tej materii różne doświadczenia - w zależności od firmy.

Uczestnicy badania zapytani o to, czy przed pandemią zdarzało im się brać udział w e-rekrutacjach, w prawie 60 proc. odpowiedzieli przecząco, twierdząco zaś - 38 proc.

Z badania wynika, że możliwość rekrutacji zdalnej zachęca blisko 80 proc. badanych do aplikacji na daną ofertę, o ile spełnia ona inne ważne dla nich kryteria.

"Nie jest to istotny czynnik jedynie dla 10 proc. ankietowanych, a 12 proc. z nich nie była w stanie stwierdzić, czy ma on wpływ na ich decyzję dotyczącą aplikacji na daną ofertę. Co więcej, ponad 60 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, iż możliwość rekrutacji online zwiększa liczbę procesów rekrutacyjnych, w których kandydaci są skłonni brać udział" - przekazano. Dodano, że 14 proc. odpowiedziało, iż może ją ona zmniejszać, a 20 proc. uważa, iż nie ma to na nią wpływu.

Z badania ClickMeeting wynika, że najbardziej preferowaną formą rekrutacji - taką, w której badani chcieliby wziąć udział w przyszłości - jest hybryda, czyli w pierwszym etapie spotkanie online, a następnie stacjonarnie (39 proc.). Na miejscu drugim uplasowało się spotkanie wyłącznie zdalnie (25 proc.), a trzecim - na żywo (22 proc.). To, w jakiej formie się ono odbędzie, nie ma znaczenia dla 13 proc. badanych.

Spotkania online okazały się najpopularniejszym kanałem komunikacji podczas procesów rekrutacyjnych - 63 proc. wskazań. Zaraz za nimi znalazła się tradycyjna telefoniczna rozmowa (52 proc.), a na miejscu trzecim, ex aequo rozmowa na żywo oraz mail (po 32 proc.).

Wszyscy ankietowani choć raz wzięli udział w procesie rekrutacji od marca 2020 do października 2021. W badaniu wzięło udział łącznie 550 kobiet i mężczyzn. Wśród badanych 87 proc. stanowiły osoby z wykształceniem wyższym lub średnim. Ponad 40 proc. badanych pochodziła z miejscowości zamieszkujących 50-500 tys. mieszkańców, a 33 proc. - powyżej 500 tys. mieszkańców.

Firma ClickMeeting powstała w 2011 roku; dostarcza rozwiązania webinarowe; udostępnia aplikację na całym świecie w siedmiu wersjach językowych.

