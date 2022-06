Badanie: średnia cena koszyka zakupowego w maju nieco niższa niż w kwietniu

Średnia cena koszyka zakupowego w maju kształtowała się na poziomie 241,06 zł. To minimalny spadek o 0,36 zł, czyli 0,15 proc. w porównaniu do kwietnia br. – wynika z badania ASM Sales Force Agency.

Średnia cena koszyka zakupowego w maju kształtowała się na poziomie 241,06 zł. To minimalny spadek o 0,36 zł, czyli 0,15 proc. w porównaniu do kwietnia br. W siedmiu na 13 sieci objętych badaniem ceny w maju br. były nieznacznie wyższe niż w kwietniu. W pozostałych sześciu ceny spadły od 2 proc. do blisko 4 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency.

"W ujęciu rocznym wzrost cen odnotowano w ośmiu sieciach wobec 2021 roku. Były to m.in.: Carrefour (8,79 proc.), Intermarché (9 proc.) czy E.Leclerc (10,73 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Selgros Cash and Carry, w której średnia cena koszyka w maju 2022 r. była wyższa aż o 43,88 zł niż przed rokiem, tj. o 19 proc." - napisano w raporcie z badania ASM SFA.

Z raportu agencji wynika, że koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych kosztował 188,10 zł (więcej o 5,12 zł niż w kwietniu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 320,85 zł (mniej o 12,68 zł niż w kwietniu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w maju 2022 r. wyniosła 132,75 zł i jest ona o 17,80 zł niższa niż w kwietniu. W ujęciu rocznym wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 6,10 proc., z 227,19 zł w maju 2021 r. do 241,06 zł w maju 2022 r. Wartość koszyka minimalnego była wyższa o 3,88 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w maju 2022 r. droższy o 8,71 proc. niż w 2021 r.

"(...) Widzimy skokowe wzrosty cen na przykład na bazarach czy w mniejszych sklepach. Duże sieci handlowe, choć także odczuwają rosnące koszty działalności, są w stanie powstrzymać gwałtowny wzrost cen. Wynika to z prowadzonej aktywnej polityki cenowej i negocjacji bezpośrednio z producentami. Mimo tego w ostatnim miesiącu sieci handlowe w stosunku do zeszłego roku podniosły ceny średnio o prawie 4 procent" - powiedział cytowany w raporcie dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Z raportu wynika, że w maju 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w dyskontach (233,67 zł). Największy spadek cen można tym razem zaobserwować w kanale e-grocery (-3,90 proc.). W publikacji wskazano, że w maju 2022 r. względem 2021 r. podrożało osiem kategorii produktów: produkty tłuszczowe, chemia domowa i kosmetyki, mięso, wędliny i ryby, napoje, mrożonki, dodatki, nabiał oraz używki i piwo.

Największy wzrost cen w skali roku (54,45 proc.) odnotowano ponownie w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency wynika również, że nabiał podrożał o blisko 10 proc.; mięso, wędliny i ryby oraz dodatki o ponad 4 proc.; piwo i używki o ponad 21 proc. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii mrożonki (w maju 2022 r. drożej o 1,15 proc.).

Zgodnie z przyjętą metodologią w "Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy" przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

