Badanie: w branży lotniczo-kosmicznej najtrudniej o technologów i techników

W branży lotniczo-kosmicznej najtrudniej znaleźć pracowników m.in. na stanowiska: technolog, technik elektronik i technik automatyk - wynika z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z piątkową informacją PARP branża lotniczo-kosmiczna wykazuje wysokie zapotrzebowanie na nowych pracowników. "W segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw - od lipca 2020 do lipca 2021 - pracowników poszukiwała ponad 1/3 podmiotów" - wskazano. Badania pokazały, że trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanego personelu dotyczą przede wszystkim wyspecjalizowanych kadr inżynieryjnych. Z opinii pracodawców wynika, że najtrudniej znaleźć pracowników na stanowiska: technolog (17 proc. wskazań), technik elektronik (16 proc.), kierownik produkcji (12 proc.) oraz technik automatyk (12 proc.).

Zwrócono uwagę, że 60 proc. pracodawców, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy związane z tym procesem. Częściej trudności rekrutacyjnych doświadczali przedsiębiorcy średnich i dużych firm. "Biorą się one w głównej mierze z wysokiego kompetencyjnego progu rozpoczęcia kariery na stanowiskach pracy w branży" - wskazano. Dla większości z kluczowych stanowisk, jak wyjaśniono, wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku ścisłym lub związanym z branżą.

Według badania w najbliższych 12 miesiącach 30 proc. pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników na inne stanowiska niż kluczowe - najwięcej przedsiębiorców wskazało na pracownika z zakresu IT (18 proc.). "Jest to zgodne z ogólną tendencją rynkową - specjalistów ds. IT brakuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie" - wyjaśniono.

Dodano, że 73 proc. pracodawców uważa, że liczba pracowników w ich firmach nie zmieni się w ciągu najbliższych trzech lat. Co dziesiąty pracodawca przewiduje wzrost zatrudnienia, który będzie dotyczyć przede wszystkim pracowników na stanowiskach pilota oraz technologa. W dłuższej perspektywie natomiast 3 proc. pracodawców przewiduje pojawienie się nowych stanowisk: pracownika z zakresu IT, programisty, testera, automatyka oraz specjalisty ds. recyklingów.

Wskazano też, że 81 proc. badanych pracowników w sektorze przemysłu lotniczo-kosmicznego deklaruje zadowolenie z pracy. "Stopień ich własnego przygotowania przez system kształcenia do pełnienia powierzanych im zadań jest oceniany relatywnie wyżej na tle analogicznych ocen ze strony pracodawców (83 proc.)" - zaznaczono.

Natomiast 24 proc. pracowników wskazuje, że do realizacji zadań zawodowych na ich stanowiskach wymagane są dodatkowe uprawnienia. Wśród nich 19 proc. deklaruje posiadanie wymaganych przez pracodawców uprawnień. W grupie najczęściej wskazywanych licencji, którymi legitymują się zatrudnieni pracownicy, są: certyfikaty zarządzania i kontroli jakości, licencja pilota, wykształcenie z konkretną specjalizacją techniczną.

Jak wskazują wyniki badań, 68 proc. pracodawców z branży weryfikuje poziom umiejętności pracowników, a 39 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że weryfikacja odbywa się systematycznie (co najmniej raz na rok). W przypadku średnich i dużych firm liczba respondentów dokonujących systematycznej oceny jest większa (60 proc.). Dodano, że regularna weryfikacja kompetencji dotyczy 55 proc. przedsiębiorstw z podsektora transportu lotniczego, 54 proc. produkujących statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne urządzenia oraz 50 proc. działających w ramach produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

Najczęstszym sposobem weryfikacji umiejętności pracownika jest rozmowa z przełożonym (69 proc. wskazań pracodawców) i ocena opisowa (20 proc.). Najrzadziej respondenci wskazywali z kolei na korzystanie z kwestionariuszy oceny (13 proc.).

Jak podsumowano, jednym z największych wyzwań branży w ostatnim czasie jest pandemia. Badania pokazują, że sektor oczekuje "powrotu do dynamicznego globalnego wzrostu koniunktury w kolejnych latach". Zgodnie z szacunkami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (październik 2021 r.), powrót do poziomu sprzed pandemii spodziewany jest najwcześniej w 2024 r.

Badania w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego wykonało konsorcjum firm: Danae i Ecorys Polska.

Badania jakościowe realizowano w okresie luty-kwiecień 2021 r. Wzięli w nich udział: eksperci specjalizujący się w analizie branży, m.in. działający w instytucjach zrzeszających przedstawicieli branży, analitycy trendów w obszarze rynku pracy, członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, przedstawiciele administracji publicznej, pracodawcy reprezentujący branżę, przedstawiciele szkolnictwa branżowego, wyższego i edukacji pozaformalnej.

Badanie ilościowe przeprowadzono od czerwca do sierpnia 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw z branży przemysłu lotniczo-kosmicznego z wyłączeniem podmiotów samozatrudnionych. Łącznie zrealizowano 801 wywiadów z pracodawcami oraz 803 wywiady z pracownikami.

