Badanie: w czasie pandemii przyspieszyła e-sprzedaż bezpośrednia

Przed pandemią 96 proc. zakupów w sektorze sprzedaży bezpośredniej odbywało się w trakcie osobistych spotkań z konsultantem, w 2020 r. odsetek ten spadł do 41 proc., większość transakcji przeniosła się do internetu - wynika z badania IBRIS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

W badaniu ponad połowa respondentów wyraziła zadowolenie ze sposobu, w jaki branża sprzedaży bezpośredniej poradziła sobie w pandemii, organizując np. pokazy i prezentacje produktów w formie online. Wiele osób doceniło także inne rozwiązania wspierane cyfrową technologią, jak sprzedaż wysyłkowa do paczkomatu czy zdalne składanie zamówień i opowiedziało się za ich kontynuacją także po wygaśnięciu pandemii - podaje Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB).

Jak podkreśla, klienci dostrzegli wiele zalet zakupów online: przede wszystkim oszczędność czasu (39 proc. wskazań), brak potrzeby wychodzenia z domu (35 proc.) oraz wygodę (35 proc.). Za największą wadę w stosunku do wcześniejszych spotkań bezpośrednich, klienci uznali brak możliwości obejrzenia towaru (33 proc. wskazań).

Najbardziej entuzjastyczne podejście do digitalizacji sprzedaży bezpośredniej mają mieszkańcy dużych miast (pow. 250 tys.ięcy) oraz wsi. Najbardziej sceptyczni wobec tej formy zakupów okazali się mieszkańcy średnich miast (50-250 tys.). Pozytywne nastawienie do zakupów online mają także osoby z wykształceniem wyższym lub podstawowym, a pod względem wieku: osoby poniżej 50 roku życia.

Zdaniem przewodniczącego zarządu PSSB Michała Guzowskiego interpretacja tych danych jako trendu definitywnego porzucenia bezpośrednich spotkań konsultanta z klientem na rzecz internetu jest jednak przedwczesna. "Dla wielu klientów zakupy w internecie czy to z udziałem konsultanta, czy bez, były efektem chwilowego braku alternatywy. 33 proc. zdecydowanie chciałaby powrotu do bezpośrednich spotkań, jak tylko będzie to możliwe, a 52 proc., czyli większość respondentów, waha się lub nie ma jeszcze w tej sprawie zdania" - stwierdził Guzowski.

Dodał, że branża zapewne będzie zmierzała w stronę modelu mieszanego, dopasowanego do preferencji różnych grup klientów. "Na bezpośrednich spotkaniach z konsultantem zależy częściej kobietom i osobom w wieku średnim pomiędzy 30 i 49 rokiem życia. Jednak dla mieszkańców dużych miast ze stałym deficytem wolnego czasu oraz dla ludzi młodych zakupy przez internet będą stanowiły atrakcyjną opcję" - ocenił.

Według stowarzyszenia w dłuższej perspektywie nowoczesne rozwiązania technologiczne w sprzedaży bezpośredniej będą miały większe znaczenie. Dodano, że to przede wszystkim wynik otwarcia się na młode pokolenie i to zarówno pod kątem młodej kadry konsultantów, jak i klientów. Podano, że na pytanie o to, czy respondenci zetknęli się ze sprzedażą bezpośrednią, twierdząco odpowiadają najczęściej osoby młode, poniżej 30. roku życia (69 proc. twierdzących odpowiedzi). A najczęstszym miejscem kontaktu ze sprzedażą bezpośrednią jest internet (55 proc. wskazań). "Jak ważny jest to segment, świadczy także rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej. Spośród 67 proc. osób poniżej 30. roku życia deklarujących, że więcej niż raz dokonali zakupów w tym systemie, co jest porównywalne z grupą osób w wieku 30-49 lat, aż 25 proc. młodych deklaruje, że robi to często" - zauważa PSSB.

Badanie zrealizowano w marcu br. na próbie 1100 osób metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

