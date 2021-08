Badanie: w I połowie br. dyskonty nie odnotowały mniejszej liczby kupujących

W pierwszej połowie tego roku nastąpiło wyhamowanie w handlu detalicznym, ale dyskonty nie odnotowały mniejszej liczby kupujących - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Panelu Gospodarstw Domowych firmy GfK.

"Wciąż chętnie odwiedzamy dyskonty, znów spożywamy posiłki poza domem, a także coraz większą uwagę zwracamy na zdrową dietę i ekologię" - dodano.

Jak przypomniano, rok 2020 zmienił styl życia Polaków, a ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki przełożyły się na zmianę zachowań konsumpcyjnych, dzięki czemu w ub. roku zyskał sektor spożywczego handlu detalicznego.

"Kiedy przez część pierwszego półrocza 2021 r. możliwy był częściowy powrót do tzw. +normalności+, nastąpiło wyhamowanie zakupów w handlu detalicznym" - zauważono w raporcie.

Jak wskazano, spadki sprzedaży poszczególnych kategorii, np. świeżego mięsa (o 10,2 proc.) i paczkowanych wędlin (o 4,7 proc.) lub świeżych warzyw (o 4 proc.) świadczą o tym, że nabywcy częściej spożywają posiłki w lokalach gastronomicznych.

Kanałem sprzedaży, który według GfK zbudował i umocnił lojalność oraz relacje z konsumentami, okazały się dyskonty. "Tylko one nie odnotowały mniejszej liczby kupujących w pierwszym półroczu 2021 r." - wskazano.

Jak zauważono, wyhamowanie sprzedaży w I półroczu 2021 r. dotyczy również kanału online. "Według danych Panelu GfK w pierwszej połowie bieżącego roku internetowe zakupy w kategorii FMCG spadły o 4,2 proc. w stosunku do zeszłego roku" - napisano. "Warto jednak pamiętać, że w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. jest to wzrost o blisko 50 proc." - dodano.

Według GfK pandemia wzmocniła część rozwijających się od dawna trendów konsumenckich, takich jak np. większa popularność produktów ekologicznych. "Polscy nabywcy deklarują, że przywiązują większą wagę do swoich diet, a także składów kupowanych produktów" - podano. Dodano, że popularnością cieszą się roślinne zamienniki mięsa (wzrost o 179 proc. w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu do tego okresu w roku ubiegłym) oraz nabiału (+50 proc.). Wzrosła również popularność takich produktów, jak np. surowe i wędzone ryby (+24,1 proc.), oliwa z oliwek (+19,6 proc.) i bakalie (+11 proc.).

