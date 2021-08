Badanie: w III kw. 2021 o 2 proc. wzrosła liczba chętnych na kupno nowego samochodu

W III kwartale 2021 o 2 proc. wzrosła liczba chętnych na kupno nowego auta w porównaniu do II kwartału - wynika z badania na temat polskiego rynku samochodowego. Chętnych na pojazdy używane ubyło w tym czasie o 3 proc.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services (VWFS) wynika, że nie ma dużych różnic pomiędzy preferencjami zakupowymi Polaków między drugim, a trzecim kwartałem br. Tyle samo, bo 20 proc. osób deklaruje zakup auta w najbliższych trzech miesiącach. Wzrósł natomiast odsetek osób, które deklarują, że w tym okresie nie kupią samochodu z 56 proc. do 62 proc. - podano.

Przypomniano, za danymi IBRM Samar, że w czerwcu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 43 726 samochodów osobowych. To jest o 22,15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5,65 proc. więcej niż w maju 2021 r. W całym roku 2021 (do czerwca włącznie) zarejestrowano 35,21 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

"W III kwartale 2021 roku Polacy wciąż stawiają na auta używane, choć chętnych do ich kupna jest nieznacznie mniej niż w poprzednim kwartale osób deklarujących chęć zakupu samochodu nowego: z 42 proc. do 44 proc. Spadła natomiast liczba chętnych na pojazdy z drugiej ręki: z 58 proc. do 55 proc." - wynika z badania.

Jak zaznaczyła Daria Zielaskiewicz z VWFS, różnice są nieznaczne, dlatego warto obserwować, jak będą kształtować się te wskaźniki w kolejnych kwartałach. "Tradycyjnie okres wakacyjny i powakacyjny nie jest czasem, w którym kupujemy auta. Wzrost transakcji następuje zwykle pod koniec roku, gdy marki przeceniają bieżące roczniki" - wskazała.

Dodała, że zmianę preferencji zakupowych w tym kwartalne widać natomiast, gdy przyjrzymy się odpowiedziom ankietowanych na pytanie dot. cen aut. "Z 55 proc. do 56 proc. wzrósł odsetek badanych deklarujących zakup auta w cenie do 50 tys. zł. W przedziale od 50 do 100 tys. zł też odnotowano wzrost z 28 proc. do 31 proc." - podała.

Spadki, z 13 proc. do 11 proc. odnotowano w przedziale cenowym od 100 do 150 tys. zł, oraz w kwocie powyżej 150 tys. zł - z 4 proc. do 3 proc. "Choć w poszczególnych przedziałach zmiany mogą wydawać się nieznaczne, to patrząc na nie całościowo widać, że rośnie zainteresowanie tańszymi samochodami" - wskazuje ekspertka VWFS.

Z badania wynika ponadto, że w trzecim kwartale zmalała grupa osób deklarujących zakup auta nie starszego niż 5 lat (z 45 proc. do 35 proc.) "Nie przełożyło się to jednak na wzrost w grupie aut mających ponad 10 lat, czyli uznawanych za bardzo wysłużone. Za to niemal trzykrotnie (z 4 proc. do 11 proc.) wzrósł odsetek osób zainteresowanych zakupem 8-latków" - podała Zielaskiewicz.

Dodała, że kupno takiego auta to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że było ono regularnie serwisowane. "Aż 77 proc. badanych uważa, że kupno takiego auta jest "zdecydowanie trudne" i "raczej trudne". Jedynie 1 proc. ankietowanych uznał to za +zdecydowanie łatwe+" - podała. Jak oceniła, ukrywanie wad technicznych, zatajanie historii wypadkowej czy "kręcenie" liczników to niestety nie tylko stereotypy na temat rynku samochodów używanych.

Badanie przeprowadzone zostało w lipcu 2021 r. przez pracownie ARC Rynek i Opinie na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-65 lat.

