Badanie: w listopadzie średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 223,76 zł

W listopadzie średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 223,76 zł, co oznacza spadek o 3,05 zł, czyli o 1,34 proc. w stosunku do października tego roku – wynika z badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency.

W informacji ASM wyjaśniono, że w badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się̨ najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii, tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne. ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 10 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.

Jak wynika z badania, średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 223,76 zł, to spadek na poziomie 3,05 zł, czyli o 1,34 proc. w porównaniu do października br. Z danych z raportu wynika także, że ceny wzrosły w 6 z 10 badanych sieci handlowych.

"Natomiast w ujęciu rocznym, nieznaczny wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach wobec 2020 roku. Były to m.in.: Intermarché (4,73 proc.) czy Kaufland (4,21 proc.). Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Lidl, w której średnia cena w listopadzie 2021r. była niższa o 10,85 zł niż przed rokiem" - podano w informacji prasowej dotyczącej raportu.

Wskazano w niej także, że biorąc pod uwagę koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych, w listopadzie konsumenci mogliby zapłacić 173,82 zł (mniej o 4,93 zł niż w październiku), natomiast koszyk produktów najdroższych - 281,01 zł (mniej o 0,85 zł niż w październiku ). Dane w ujęciu rocznym pokazują, że suma koszyka minimalnego w listopadzie 2021 r. była wyższa o 2,24 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w listopadzie br. tańszy o 6,23 proc. niż w 2020 r. Dodano także, że wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 0,23 proc. - z 223,25 zł w listopadzie 2020 r. do 223,76 zł w listopadzie 2021 r.

Jednocześnie, jak wskazano w raporcie firmy ASM Sales Force Agency, w grudniu widać wzrost niektórych produktów. Zdrożały m.in. margaryna, nabiał, dodatki do potraw, kawa czy napoje gazowane. Wzrosty cen produktów wyniosły od 4 do 10 proc. w stosunku do listopada. Jednocześnie wiele produktów jest objętych promocjami.

"Patrząc na najnowsze wskaźniki inflacji widzimy, że zbliżające się święta będą jednymi z najdroższych od lat. Zapewne duża część konsumentów, przy okazji zakupów i przedświątecznych przygotowań, szczególną uwagę zwróci właśnie na ceny poszczególnych produktów. Sieci handlowe, które doskonale zdają sobie sprawę, że ich klienci każdą złotówkę będą oglądać dwa razy, już od grudnia prowadzą bardzo intensywne działania marketingowe. Są to akcje promocyjne, obniżki na wybrane produkty i programy lojalnościowe" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Dodał, że w kolejnych tygodniach sieci handlowe, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będą odczuwać wzrost kosztów, co zapewne przełoży się na wciąż rosnące ceny produktów. W roku 2022 nie uciekniemy od drożyzny.

