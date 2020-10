Badanie: w ocenie firm pandemia nie zwiększyła skali nadużyć w sektorze finansowym

Mimo pandemii firmy z sektora finansowego nie odnotowały większej skali nadużyć, chociaż klienci instytucji finansowych w dobie pracy zdalnej są bardziej skłonni do ryzykownych zachowań konsumenckich - wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i EY.

Raport "Nadużycia w sektorze finansowym" to efekt tegorocznej edycji prowadzonego przez EY Polska oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) od 11 lat projektu. W tym roku wzięły w nim udział cztery grupy respondentów: banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe oraz zakłady ubezpieczeń.

Ankietowane firmy pytane były m.in., czy w ich ocenie w ciągu ostatniego roku nastąpiła zmiana intensywności występowania zjawiska nadużyć. Jak podano w raporcie, analiza udzielonych odpowiedzi wskazała, że zdaniem mniej niż połowy badanych zjawisko nadużyć zintensyfikowało się w badanym okresie. Jego autorzy zwracają uwagę, że jest to obraz bardziej optymistyczny niż przed rokiem, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło blisko 60 proc. respondentów. Ponadto, żadna z biorących udział w badaniu instytucji rynku ubezpieczeń nie zaobserwowała intensyfikacji zjawiska nadużyć.

Autorzy badania pytali również, czy i jak pandemia wpłynęła na liczbę zidentyfikowanych przypadków nadużyć. Jak zwraca uwagę raport, analiza wyników pozwala stwierdzić, że okres pandemii nie wpłynął bezpośrednio na liczbę notowanych incydentów. "W większości ankietowanych instytucji w okresie od marca do maja 2020 r. odsetek zidentyfikowanych przypadków nadużyć wynosił średnio około 20-30 proc. ogólnej liczby nadużyć wykrytych w pozostałych miesiącach objętych badaniem. Można więc wnioskować, że w tych przedsiębiorstwach średnia liczba nadużyć wykryta w ciągu miesiąca nie uległa zmianie, pomimo pandemii COVID-19" - napisano.

W raporcie zwrócono jednak uwagę, że chociaż mniej respondentów niż przed rokiem zauważa wzrost skali zjawiska nadużyć, to istnieją inne trudności, z którymi muszą się mierzyć instytucje finansowe. Tegoroczne odpowiedzi są istotnie inne od poprzedniego roku. Na pierwszy plan wysuwa się brak świadomości klientów - to już ponad 40 proc. wskazań, względem 33 proc. wskazań w poprzednim badaniu.

Zdaniem autorów raportu może to oznaczać, że w dobie wymuszonej epidemią pracy zdalnej, ograniczonego funkcjonowania placówek stacjonarnych oraz przeniesienia większości codziennej aktywności do świata wirtualnego, klienci byli bardziej skłonni do podejmowana ryzykownych zachowań. Wskazują oni m.in. na niewystarczającą ochronę danych, nieintencjonalne udostępnianie loginów lub haseł, a także wszelkie nieostrożne decyzje konsumenckie, pozwalające oszustom dokonywać nadużyć na prywatnych rachunkach i z wykorzystaniem danych osobowych konsumentów.

Raport podkreśla, że wyniki badań dowodzą coraz lepszego przygotowania instytucji finansowych do walki z nadużyciami. Jego autorzy ostrzegają jednak jednocześnie, że brak zauważalnych skutków pandemii w postaci wzrostu liczby nadużyć w pierwszych trzech miesiącach jej trwania nie musi oznaczać, że trend ten utrzyma się w dłuższym okresie. "Początkowa niepewność dotycząca rozwoju sytuacji, obawy i zmiana priorytetów mogły chwilowo uśpić czujność rynku, zarówno po stronie popełniających nadużycia, jak również osób stawiających im czoła. Dopiero w kolejnym badaniu będziemy mogli w pełni ocenić, czy po osiągnięciu względnej stabilizacji oszuści nie uderzyli ze zdwojoną siłą" - zauważają autorzy raportu.