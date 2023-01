Badanie: w recesji firmy powinny przyciągać klientów nie tylko promocjami

W recesji firmy powinny przyciągać klientów nie tylko promocjami, ale m.in. informacjami, jak radzą sobie finansowo w trudnych czasach - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Kantar.

Jak wynika z badania pt."Global Issue Barometer" zrealizowanego we wrześniu 2022 na próbie 11 tys. osób z całego świata, firmy, aby poradzić sobie z ograniczeniem wydatków przez konsumentów, powinny nie tylko oferować promocje, ale też budować specjalne strategie marketingowe. Zaznaczono przy tym, że jednym z błędów, których liczące się marki nie powinny popełniać, jest wstrzymanie inwestycji w budżet marketingowy, ponieważ - jak napisano - "trudniej będzie im odrobić straty w przyszłości i zwiększać świadomość wśród grup docelowych".

Wskazano, że w strategii marketingowej podczas kryzysu znaczenie ma nie tylko treść przekazu reklamowego, ale też ton reklamy. "Marki muszą zastanowić się, co w obecnej sytuacji reklamują i z jakich kanałów korzystają, aby nie przeinwestować lub nie zainwestować zbyt mało w niektóre obszary. Warto również rozważyć pomysł przetestowania reakcji konsumentów na reklamy i działania marketingowe przed uruchomieniem kampanii" - napisano.

Z badania wynika, że aby odnieść sukces w czasie recesji, marki nie powinny ograniczać się jedynie do promocji sprzedażowych, ponieważ jest to narzędzie, którego zastosowanie może pomóc w krótkim terminie. Na tzw. dłuższą metę - według autorów badania - zapamiętywane przez klientów są te brandy, które w oczach konsumentów będą komunikować swoją wyjątkowość i będą unikać ogólnych stwierdzeń na temat swoich produktów lub usług. "Nawet ci kupujący, którzy szukają przede wszystkim okazji, są skłonni zapłacić więcej za marki, które uznają za znacząco odmienne od innych. W trudnych okresach będzie królować szczerość, optymizm i humor. Żeby osiągnąć w nich sukces, marki powinny zapewniać pozytywną i przyciągającą treść, co przekona do nich większe grono konsumentów" - czytamy.

Wskazano, że ponad połowa (52 proc.) konsumentów chce odbierać od marek pozytywne komunikaty, chce wiedzieć, w jaki sposób pomagają one ludziom w nowej codzienności (51 proc.).Autorzy badania twierdzą, że konsumenci zapamiętają marki, które w sposób otwarty mówią, w jaki sposób radzą sobie z trudnościami finansowymi oraz te, które zobowiązują się do wspierania społeczeństwa w trudnych czasach. "Na korzyść brandów działa dawanie jasno do zrozumienia, że wspierają one klientów, jednak ważne jest także, by nie uciekać się jedynie do reklam wypełnionych smutnymi uczuciami (humorystycznie nazywany po angielsku 'sadvertising'). Oczywiście marki powinny sięgać do ludzkich emocji, ale reklamy powinny pozostać użyteczne, istotne i optymistyczne" - czytamy w badaniu firmy Kantar.

Zaznaczono przy tym, że choć rok 2022 był trudnym czasem zarówno dla marek, jak i marketerów to badania pokazują jednak, że te początkowe wstrząsy już łagodnieją, a "silne i odporne marki, które nadal promują swoje konstruktywne przesłanie i trzymają rękę na pulsie wydarzeń, będą przyciągać konsumentów nieśmiało powracających na rynek".

Kantar to globalna firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych marketingowych zarówno w skali światowej jak i lokalnie na ponad 90 rynkach.

