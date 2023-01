Badanie: w styczniu wzrósł optymizm konsumentów

W styczniu wzrósł optymizm polskich konsumentów, na razie nie przekłada się to jednak na plany zakupowe - wynika z opublikowanego we wtorek Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia. Poinformowano, że wskaźnik optymizmu w porównaniu z grudniem zwiększył się o 11 punktów.

W ramach Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia pokazywanych jest kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki są różnicą między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie. Badanie jest przeprowadzane co miesiąc; pierwszy pomiar zrealizowano w październiku 2022.

W styczniu br. wskaźnik optymizmu wyniósł 16 punktów (wzrost z 5 punktów w grudniu). Analizując wyniki z ostatnich 4 miesięcy, tylko w listopadzie wskaźnik optymizmu miał wartość ujemną (-17 pkt), w styczniu nastąpiło mocniejsze odbicie po już lepszym od listopada grudniu - zaznaczono.

O 5 punktów poprawił się wskaźnik oceny jakości życia (z minus 25 do minus 20), nadal jednak respondenci uważający, że teraz żyje im się trudniej niż rok wcześniej są w większości.

Jak podano, wskaźnik zakupów pokazuje, że Polacy nie planują na razie większej konsumpcji dóbr i usług (w styczniu minus 47 wobec minus 45 w grudniu). Jednocześnie zmalał wskaźnik oceny wzrostu cen (z 77 w grudniu do 72 w styczniu), co - zauważono - może oznaczać, że Polacy robią się bardziej optymistyczni w tej kwestii.

Wskaźniki dotyczące oceny sytuacji gospodarczej i możliwości utarty pracy pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z grudniem (odpowiednio minus 56 i minus 51). Najmniejsze obawy Polacy mają w obszarze stabilności swoich zarobków (w styczniu 30 wobec 31 punktów w grudniu).

Jak skomentował dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia, wzrastający poziom optymizmu konsumenckiego może mieć kilka źródeł, może być to np. efekt okresu poświątecznego i noworocznego. "Po drugie pozytywny wpływ na nastroje mogą mieć informacje nt. odblokowania środków na KPO, szeroko publikowane w mediach. Po trzecie optymizmem mogą napawać informacje o przyhamowującej inflacji i nie najgorszych wskaźnikach gospodarczych. Warto jednak podkreślić, że ten wzrost optymizmu nie jest bardzo wysoki i jednocześnie nie przekłada się na wskaźnik związany z deklaracją zakupów. Wydaje się więc, że ciągle w społeczeństwie jest pewien poziom niepewności w stosunku do przyszłości, wzmocnionej m.in. wciąż niepewną sytuacją na wschodzie czy nie do końca stabilną sytuacją makroekonomiczną" - ocenił ekspert.

Dodał, że dopiero kiedy wskaźnik optymizmu konsumenckiego będzie wyższy w kolejnym pomiarze będzie można mówić o pozytywnej zmianie.

Radar konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom - Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. W styczniowym sondażu wzięło udział 1058 respondentów. Badanie jest realizowane metodą CAWI - ankiety online na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

