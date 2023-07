Badanie: w tym roku inwestycje planuje 21 proc. rolników

Inwestycje w 2023 roku planuje 21 proc. rolników. Wśród tych, którzy zamierzają inwestować przodują hodowcy - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania jakie na zlecenie Santander Leasing zrealizował Instytut Badawczy Kantar Polska.

Większość rolników (82 proc.) nie planuje żadnych inwestycji na ten rok.

Jak wskazano w badaniu, 27 proc. rolników ocenia dobrze sytuację w rolnictwie, podobny odsetek (29 proc.) stanowią rolnicy mający odmienne zdanie. Najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy nie oceniają jej jednoznacznie (ani dobrze, ani źle) - 45 proc. W większości są to rolnicy, którzy mają gospodarstwa 10-49 ha oraz osoby nieprowadzące regularnej ewidencji kosztów i przychodów.

"Bieżąca sytuacja w sektorze rolnym jest dynamiczna i kolejne kwartały przynoszą pogorszenie nastrojów rolników, co potwierdzają realizowane cyklicznie badania wskaźnika koniunktury w rolnictwie Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" - powiedział cytowany w informacji prasowej do badania dyrektor ds. sektora rolnego w Santander Leasing Piotr Domagała.

Dodał on, że na podstawie analizy z drugi kwartał br. można wskazać, że następuje obniżenie poziomu oszczędności gospodarstw rolnych w wyniku silnych czynników inflacyjnych w gospodarce narodowej oraz następuje wzrost wydatków na nabycie nawozów, pasz treściwych czy też środków ochrony roślin.

"Badanie potwierdza również obniżenie przychodów gospodarstw rolnych w wyniku spadku wielkości sprzedaży i cen skupu podstawowych produktów rolnych" - wskazał Domagała.

Z badania wynika ponadto, że rolnicy z mniejszych gospodarstw często nie planują i nie realizują inwestycji (posiadają za mało środków, wskazują także jako czynnik hamujący brak pewności wynikający z warunków pogodowych i chorób roślin). Tu decyduje brak wolnych środków i pewności ich "dopływu" co stanowi główną barierę względem takich działań.

Jak wskazano, w przypadku większych gospodarstw rolnych pojawia się już sam etap planowania i realizacji inwestycji. W tym przypadku są one planowane najczęściej raz do roku - w zimie. Następuje to w momencie, kiedy przedsiębiorcy rolni podsumowując swoją działalność z całego roku, posiadają wizje działań na przyszły rok i mają po prostu więcej czasu na strategiczne planowanie inwestycji.

"Potwierdzenie wyników naszego badania w zakresie większej aktywności i większego potencjału do inwestowania przez duże gospodarstwa znajdziemy gdy przyjrzymy się mocom nabywanych ciągników rolniczych - zarówno nowych, jak i używanych - gdzie największe wzrosty notowane są na najmocniejszych jednostkach powyżej 210 KM, odpowiednio 56,2 proc. r/r i 23,2 proc. r/r." - podkreśla Domagała.

