Badanie: we wrześniu pogorszyło się postrzeganie sytuacji gospodarczej

We wrześniu postrzeganie sytuacji gospodarczej w niewielkim stopniu pogorszyło się. Z 34 proc. do 37 proc. zwiększył się odsetek badanych oceniających ją negatywnie, a udział zadowolonych z kondycji gospodarki nie zmienił się i wyniósł 31 proc. – wynika z opublikowanego w poniedziałek badania CBOS.

"Po rejestrowanej od czerwca poprawie, we wrześniu postrzeganie sytuacji gospodarczej w niewielkim stopniu pogorszyło się. Zwiększył się odsetek badanych oceniających ją negatywnie (z 34 proc. do 37 proc.), zmniejszył - postrzegających ją przeciętnie (o 2 punkty procentowe, do 28 proc.), a udział zadowolonych z kondycji gospodarki nie zmienił się (31 proc.). Jedynie 4 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat" - podało Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w opublikowanym w poniedziałek podsumowaniu badań "Nastroje społeczne we wrześniu".

W komunikacie wskazano, że częściej niż inni zadowolenie z kondycji gospodarki wyrażają starsi badani (49 proc. w wieku 65 lat i więcej), gorzej wykształceni (40 proc. z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym), o dochodach per capita do 3999 zł (od 35 proc. do 40 proc. w zależności od kategorii), a także zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (39 proc.).

"(...) ponadprzeciętnie dużym zadowoleniem z sytuacji gospodarczej wyróżniają się mieszkańcy największych miast (41 proc.), którzy zarazem częściej niż mieszkańcy wsi i małych miast wypowiadają się na ten temat krytycznie (46 proc.), a rzadziej niż pozostali postrzegają sytuację gospodarczą przeciętnie (11 proc.). W grupach społeczno-zawodowych większe niż pozostali zadowolenie w tej kwestii deklarują emeryci (48 proc.)" - stwierdzono w komunikacie CBOS.

Zwrócono uwagę, że zarazem we wrześniu przybyło nieco obawiających się pogorszenia (o 3 pp., do 25 proc.) oraz sądzących, że nie ulegnie ona zmianie (o 2 pp., do 36 proc.), natomiast minimalnie ubyło liczących na poprawę (o 2 pp., do 24 proc.). Co siódmy badany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (15 proc.).

"Podobnie jak w sierpniu sześciu na dziesięciu badanych jest zadowolonych z poziomu życia swojego i swoich rodzin (60 proc.), co trzeci ocenia go przeciętnie (34 proc.), a relatywnie niewielu wyraża niezadowolenie (6 proc.)" - stwierdzono w komunikacie. "W stosunku do poprzedniego miesiąca przybyło zarówno zadowolonych (o 3 punkty procentowe, do 60 proc.), jak i niezadowolonych (o 2 punkty, do 7 proc.) z warunków materialnych własnych gospodarstw domowych, ubyło natomiast postrzegających je jako przeciętne (o 4 punkty, do 34 proc.)" - dodano.

CBOS podało także, że zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego częściej deklarują badani o wyższych dochodach per capita, respondenci lepiej wykształceni oraz młodsi ankietowani.

"Po odnotowanej w ubiegłym miesiącu poprawie we wrześniu prognozy dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin praktycznie nie zmieniły się, natomiast prognozy dotyczące warunków materialnych nieznacznie się pogorszyły. Mniej więcej co piąty badany liczy na poprawę poziomu życia (22 proc. wobec 21 proc. poprzednio), znacznie mniejsza grupa obawia się pogorszenia (12 proc. - bez zmian), a największa część oczekuje utrzymania status quo (51 proc. , spadek o 2 punkty procentowe)" - wskazało CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. - CATI i 13,9 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.