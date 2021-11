Badanie: większość Polaków wyda na prezent świąteczny dla jeden osoby do 100 zł

Sześciu na 10 Polaków planuje wydać do 100 zł na prezent świąteczny dla jednej osoby, droższe prezenty chce wręczyć 41 proc. osób - wynika z opublikowanego we wtorek badania. Podobne plany co do wartości świątecznych prezentów mieliśmy przed pandemią, w 2019 r.

Według sondażu zleconego przez CBRE 61 proc. pytanych w połowie listopada nie miało kupionego ani jednego prezentu świątecznego. 23 proc. miało już za sobą zakup części prezentów świątecznych, a 3 proc. kupiła już wszystkie. 13 proc. osób przyznało, że w tym roku nie zamierza wręczać upominków na Boże Narodzenie.

Sześciu na 10 Polaków na prezent świąteczny dla jednej osoby planuje wydać do 100 zł. Na tańsze niż 50 zł upominki zdecyduje się 17 proc. osób, a 43 proc. przeznaczy na ten cel od 51 do 100 zł. Droższe prezenty chce wręczyć najbliższym 41 proc. osób, z czego 26 proc. wyda na jeden prezent od 101 do 200 zł, a 15 proc. - ponad 200 zł.

"W 2019 roku Polacy mieli podobne plany, jeżeli chodzi o wartość świątecznych prezentów, co w tym roku. Wtedy 66 proc. osób planowała na prezent wydać max. 100 zł, a 45 proc. od 101 zł do 200 zł. Zatem jak widzimy pandemia nie wpłynęła zbyt mocno na nasze plany zakupowe w zakresie prezentów. Wydaje się, że jeżeli będziemy szukali oszczędności to w innych kategoriach, np. zakupów jedzenia" - skomentowała szefowa sektora handlowego CBRE Magdalena Frątczak.

Większość z ankietowanych (66 proc.) zrobi świąteczne zakupy przez internet, 44 proc. odwiedzi centrum handlowe (w 2019 r. rozkład odpowiedzi był podobny: zakupy w sieci wybierało wtedy 63 proc. osób, a prawie połowa kierowała się do centrum handlowego). 22 proc. kupi w tym roku świąteczne prezenty w hipermarkecie, 15 proc. w dyskoncie. Sklep przy ulicy handlowej wybierze 8 proc., a 5 proc. bazar.

Ankietowani przyznali, że będą polować na promocje. Obniżona cena produktów będzie celem 61 proc. osób. Co piąty Polak nie będzie zwracał na to uwagi. Promocje okazują się ważniejsze dla kobiet - 68 proc. pań będzie polować na tańsze prezenty w porównaniu do 53 proc. mężczyzn.

Badanie przeprowadzono na panelu Ariadna 19-22 listopada br. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1079 osób w wieku 18 lat i więcej metodą CAWI.

