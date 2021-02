Badanie: większość pracowników zauważa pojedyncze działania ich firm na rzecz ekologii

Większość pracujących Polaków uważa, że ich firmy podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii - wynika z trzeciej edycji badania Ekobarometr Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Ponad połowa wskazuje na pojemniki do segregacji śmieci, połowa - na energooszczędne żarówki.

"Większość pracujących Polaków ocenia, że firma, w której pracują, podejmuje pojedyncze (64 proc.) lub wiele działań na rzecz ekologii (13 proc.). Odsetek firm, które podejmują wiele działań jest najwyższy dla mikro przedsiębiorstw, zatrudniających do 5 osób, i wynosi 16 proc. Siedmiu na dziesięciu (69 proc.) pracowników firm zatrudniających 10-49 osób ocenia, że ich firma wciela w życie pojedyncze działania w celu dbania o środowisko" - napisano w informacji o badaniu.

Wskazano, że prawie 1/4 ogółu badanych deklaruje, że ich firma nie podejmuje żadnych działań w celu dbania o środowisko (23 proc.). Odsetek ten jest najwyższy dla małych przedsiębiorstw - 1/3 firm zatrudniających 5-9 osób z perspektywy pracowników nie podejmuje żadnych działań na rzecz środowiska.

"Sześciu na dziesięciu pracowników polskich przedsiębiorstw (59 proc.) deklaruje, że ich firma umieściła pojemniki do segregacji śmieci. Połowa badanych wskazuje, że w firmie, w której pracują korzysta się z energooszczędnych żarówek. Ponad 1/3 pracowników zauważyła umieszczenie roślin na terenie biura (36 proc.), a także odnotowała przejście na dokumenty elektroniczne w celu ograniczenia zużycia papieru (34 proc.)" - napisano.

Zgodnie z raportem, co czwarty badany odpowiedział, że jego firma zamontowała filtry do wody (24 proc.) czy suszarki do rąk lub automaty z dezynfekowanymi ręcznikami (24 proc.).

W oczach pracowników najczęstszymi motywacjami do bycia eko firmami, w których pracują, jest oszczędność - np. niższe koszty eksploatacji, niższe opłaty związane z segregacją odpadów (49 proc.) i wymogi prawne - konieczność stosowania się do przepisów (47 proc.). Prawie 1/3 badanych wskazuje, że motywacją przedsiębiorstw do dbania o środowisko jest stworzenie pro-ekologicznego wizerunku firmy dzięki działaniom promocyjnym i komunikacyjnym (32 proc.), a także odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na obecne trendy (31 proc.).

Ponad 1/4 pracowników (27 proc.) jest zdania, że intencjami stojącymi za podejściem firmy do ekologii jest czysta chęć bycia eko, ponieważ taki jest system wartości przedsiębiorstwa i osób nią zarządzających. Odsetek ten jest najwyższy wśród mniejszych przedsiębiorstw: 31 proc. - firmy zatrudniające poniżej 5 osób, 38 proc. - firmy zatrudniające 5-9 osób.

"Perspektywa pracowników na to, jakie intencje kryją się za podejściem do ekologii ich firmy pokazuje, że motywacjami dużych przedsiębiorstw do bycia eko są częściej oszczędność, wymogi prawne, a także kreowanie pro-ekologicznego wizerunku firmy. Pracownicy małych przedsiębiorstw częściej wskazywali, że ich firma kieruje się czystą chęcią dbania o środowisko. Związane jest to prawdopodobnie z bliższymi relacjami w małych firmach, które sprawiają, że wprowadzane eko-działania są łatwiej zauważalne, a także mniejszą skalą wprowadzanych zmian" - komentuje wiceprezes SW Research Piotr Zimolzak.

Jego zdaniem wydawać by się mogło, że w obecnych czasach boomu na ekologię firmy będą podejmować więcej działań na rzecz ochrony środowiska. "Wiele z ekologicznych inicjatyw w firmach wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, ale także na budżet przedsiębiorstwa. Mimo tego, że najczęstszymi inicjatywami są segregacja śmieci i korzystanie z energooszczędnych żarówek, to odsetki te dotyczą zaledwie połowy polskich przedsiębiorstw - dodał Zimolzak.

Projekt Ekobarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Badanie ma charakter cykliczny. Zaprezentowane w informacji wyniki pochodzą z trzech pomiarów zrealizowanych metodą wywiadów on-line (CAWI) przez SW Research w październiku, czerwcu i marcu ub.r. Przeprowadzono w sumie 4 574 ankiety z użytkownikami panelu badawczego SW Panel.