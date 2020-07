Badanie: większy ruch w galeriach handlowych w atrakcyjnych turystycznie miejscach

Od 20 do 26 lipca br. ruch w galeriach handlowych był mniejszy tylko o 15-21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem - poinformowała w piątek Polska Rada Centrów Handlowych. Dodała, że widać napływ klientów do galerii położonych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Wskazano, że wyniki są odzwierciedleniem wakacyjnych podróży Polaków. Najwyższe wskaźniki osiągnęły bowiem regiony Północno-Zachodni oraz Północny, do których Polacy chętnie udają się w okresie wakacyjnym, a najniższą odwiedzalność zanotowano regionach Centralnym i Wschodnim.

Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że odwiedzalność obiektów handlowych (footfall) w tygodniu 20-26 lipca wyniosła w dni handlowe średnio od 79 proc. do 85 proc. wyników ubiegłorocznych, w zależności od dnia. W zebranych danych widać napływ klientów do galerii położonych w atrakcyjnych turystycznie miejscach.

Jak poinformowano, po początkowym szybkim wzroście wskaźnika w maju, nadszedł okres stabilizacji wyników. "W ubiegłym tygodniu (20-26 lipca), od poniedziałku do soboty, zanotowano footfall na poziomie 79-85 proc. rezultatu zeszłorocznego" - podano. Dodano, że to wynik bardzo zbliżony do danych, podawanych wcześniej.

Anna Zachara-Widła z PRCH zaznaczyła, że ruch w galeriach jest mniejszy ledwie o 15-21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jej zdaniem to świetny wynik, biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w handlu. "Cieszy również zniwelowanie różnic w odwiedzalności pomiędzy dużymi i bardzo dużymi obiektami, a średnimi i tymi o małej powierzchni. Obecnie dzieli je zaledwie 1-5 punktów procentowych, w zależności od dnia" - mówiła, cytowana w informacji PRCH.

Dane PRCH zebrano z 82 obiektów handlowych, których powierzchnia GLA wynosi 2,9 m kw., co stanowi reprezentację 24 proc. polskiej branży centrów handlowych.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym firmy działające w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług. Działa na rzecz rozwoju branży, wspiera i reprezentuje członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.