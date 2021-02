Badanie: wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w lutym o 3,7 pkt

Kantar Consumer Index, pokazujący nastroje konsumentów w Polsce, wzrósł w lutym o 3,7 pkt do minus 27,9 pkt. - podał Kantar. Jest to efekt poprawy wszystkich wskaźników: oceny sytuacji ekonomicznej w kraju i kondycji finansowej gospodarstw domowych.

Kantar Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju i indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa dodatnia wartość, tym bardziej optymistyczny jest klimat konsumencki.

W lutym wskaźnik klimatu konsumenckiego wyniósł -27,9 pkt. W porównaniu do stycznia wzrósł o 3,7 pkt.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju w lutym osiągnął -37 pkt., w porównaniu do stycznia zwiększając swoją wartośc o 4,6 pkt. "Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się wyższe niż przed miesiącem wartości współczynnika rocznej zmiany sytuacji ekonomicznej kraju (o 6 pkt proc.) oraz oceny ogólnej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6 pkt proc.). Roczna prognozowana zmiana ekonomiczna kraju wzrosła (o 2 pkt proc.) w stosunku do poprzedniego miesiąca" - poinformował Kantar.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw wyniósł minus 18,9 pkt. W porównaniu do stycznia jego wartość wzrosła o 2,6 pkt. "Według Polaków nastąpiła poprawa obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego (o 4 pkt proc.). Pozostałe wskaźniki również uległy zmianie. Wskaźnik oceny sytuacji finansowej w porównaniu do sytuacji sprzed roku wzrósł o 7 pkt proc., natomiast współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadł o 2 pkt proc." - przekazano.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-10 lutego 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).