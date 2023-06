Badanie: zarobki główną motywacją szukania pracy w Polsce przez Ukraińców

Dla 39 proc. Ukraińców zarobki są największą motywacją do szukania pracy w Polsce, a dla 27 proc. - brak pracy w Ukrainie - wynika z najnowszego badania Gremi Personal. Jak dodano, półtora roku od wybuchu wojny Ukraińcy nadal masowo szukają pracy w naszym kraju.

Z badania centrum analitycznego Gremi Personal wynika, że 34 proc. badanych zdaje sobie sprawę z tego, że bez pracy nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Największą motywacją do szukania pracy w Polsce są wyższe zarobki niż w Ukrainie - wskazało tak 39 proc. Ukraińców, a 27 proc. jako motywację do szukania pracy w Polsce wymienia brak pracy w Ukrainie.

"Przed wybuchem rosyjskiej wojny Ukraińcy przyjeżdżali do Polski głównie na 4-6 miesięcy, a następnie wracali do ojczyzny, żeby za zarobione pieniądze żyć pozostałą część roku. Ten trend się całkowicie zmienił" - wskazuje Anna Dzhobolda z Gremi Personal.

Wyjaśniła, że obecnie Ukraińcy szukają pracy na dłuższy okres, ponieważ zdają sobie sprawę, że ich pobyt w Polsce będzie dłuższy niż zwykle z powodu wojny. "Dlatego ludzie są teraz bardziej uważni w poszukiwaniu pracy i bardziej wymagający pod względem warunków pracy i życia. Przekwalifikowywanie się i ubieganie się o bardziej wykwalifikowaną pracę to nowy trend" - dodała.

Z badania wynika, że duża część uchodźców traktuje Polskę tranzytowo w drodze do Niemiec, Holandii czy dalej do Kanady. Na pytanie, dlaczego wybrali nasz kraj, najwięcej osób (24 proc.) przyznało, że jest on geograficznie bliżej Ukrainy, a najmniej (6 proc.) wskazało na łatwość uzyskania dokumentów. 20 proc. badanych wskazało, że ma tu krewnych i przyjaciół. Dla 17 proc. Ukraińców ważne jest to, że w Polsce jest wielu Ukraińców, a Polacy są mentalnie bliżej Ukraińców, zwłaszcza w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Dobry poziom wynagrodzeń ważny jest dla 13 proc. badanych, a 11 proc. respondentów wskazało, że życie w Polsce jest tańsze niż w innych krajach europejskich. Z kolei 9 proc. pytanych uważa, że język polski jest łatwiejszy do nauki niż inne.

"Przy wyborze pracy Ukraińcy kierują się przede wszystkim: wysokością wynagrodzenia (36 proc.), komfortem w pracy (21 proc.), położeniem geograficznym miejsca pracy (15 proc.) oraz warunkami do życia (14 proc.)" - podano. Mniej ważne są natomiast dogodne godziny pracy (9 proc.) oraz możliwości rozwoju kariery (8 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza elektronicznego w kwietniu i maju 2023 r. i objęło 1280 zatrudnionych Ukraińców w wieku od 18 do 60 lat.

