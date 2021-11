Baltic Power organizuje konferencję dla zainteresowanych współpracą przy projekcie morskiej farmy wiatrowej

Baltic Power, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen i Northland Power, organizuje od 30 listopada do 1 grudnia 2021 r. kolejną konferencję dla podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie dostaw potrzebnych do realizacji projektu.

Jak ogłosił we wtorek PKN Orlen, uczestnicy Baltic Power Offshore Wind Supply Chain Meeting poznają szczegółowe plany dotyczące każdego z siedmiu tzw. pakietów instalacyjnych składających na proces realizacji inwestycji.

"Inwestycje w morską energetykę wiatrową na Bałtyku są szansą na dynamiczny rozwój nowego sektora polskiej gospodarki. Grupa Orlen, jako jeden z liderów rozwoju projektów offshore wind chce maksymalnie angażować do ich realizacji polskie firmy i podmioty" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Obajtek zadeklarował, iż PKN Orlen będzie dążył do możliwie największego udziału tzw. local content dla farmy Baltic Power, jak podkreślił, "jednego z najdynamiczniej rozwijanych projektów w Polsce". "Liczymy, że duże zaangażowanie polskich firm w projekt przełoży się na jeszcze większy ich udział przy kolejnych, planowanych przez koncern inwestycjach na Bałtyku" - podkreślił szef PKN Orlen.

Informując o zaplanowanej od 30 listopada do 1 grudnia konferencji, koncern wyjaśnił, że Baltic Power Offshore Wind Supply Chain Meeting 2021 jest kontynuacją dialogu z polskimi firmami, jaki rozpoczęto tam jeszcze w 2020 r. "Pierwsze spotkanie dotyczące współpracy zgromadziło blisko 400 osób z 273 firm i dało firmom możliwość zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem inwestycji, procesami zakupowymi oraz planami rozwoju obszaru morskiej energetyki wiatrowej w Grupie Orlen" - przypomniano w komunikacie.

Podczas konferencji w formule online, jak zapowiedział PKN Orlen, uczestnicy zostaną poinformowani m.in. o aktualnym stanie przygotowań i harmonogramie inwestycji, poznają bliżej partnera projektu - kanadyjską spółkę Northland Power oraz szczegółowe plany dotyczące procesów zakupowych dla każdego z tzw. pakietów instalacyjnych: turbin wiatrowych, fundamentów, morskiej stacji elektroenergetycznej, lądowej stacji elektroenergetycznej, kabli wewnętrznych i eksportowych, pakietu O&M oraz logistyki i transportu.

"Konferencja zaplanowana jest w formule warsztatowej. Po każdej prezentacji pakietu przewidziana jest dyskusja oraz możliwość zadawania pytań" - wyjaśnił koncern. Zaznaczył przy tym, że w trakcie wydarzenia, "każda z firm dostanie również możliwość stworzenia swojej unikalnej zakładki z prezentacją firmy: jej doświadczenia, obszarów działalności, potencjalnej współpracy i kontaktu w przypadku zainteresowania ze strony innych podmiotów".

"W ten sposób każda z uczestniczących firm zyska dostęp do unikalnej sieci kontaktów firm zainteresowanych współpracą w ramach łańcucha dostaw dla projektu Baltic Power" - przekazał PKN Orlen.

Prezes Baltic Power Jarosław Broda ocenił, że uruchomiony jeszcze w 2020 r. na stronie internetowej spółki formularz rejestracyjny dla firm zainteresowanych współpracą przy projekcie farmy wiatrowej na Bałtyku jest dużym sukcesem. Według niego, niektórzy z potencjalnych, głównych wykonawców poszczególnych pakietów instalacyjnych korzystają z jej zasobów i kontaktują się z wybranymi polskimi podmiotami.

"Chcemy, aby proces dialogu między firmami był jeszcze większy stąd formuła kolejnego wydarzenia, która stawia na interakcję między uczestnikami. Chcemy jako inwestor stworzyć jak najlepsze warunki do rozmów i nawiązywania współpracy" - podkreślił szef Baltic Power.

Szczegółowe informacje na temat konferencji Baltic Power Offshore Wind Supply Chain Meeting oraz formularz rejestracyjny dostępne są na internetowej stronie: www.OffshoreMeeting2021.balticpower.pl.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW to przedsięwzięcie, które ma być realizowane na obszarze o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowanym ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa - rozpoczęcie projektu planowane jest na 2023 r., a włączenie do produkcji na rok 2026.

We wrześniu wybrano konsorcjum Pekao Investment Banking i Green Giraffe, które zostało doradcą finansowym dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Będzie ono odpowiadało za pozyskanie finansowania do realizacji projektu PKN Orlen w partnerstwie Northland Power. W tym czasie koncern informował, że do 2030 r. na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, Grupa Orlen przeznaczy 47 mld zł.

