Banderole na e-papierosy i podgrzewacze - bezpieczeństwo dla sprzedawców i konsumentów

Już od 1 maja wszystkie przeznaczone do sprzedaży wyroby nowatorskie (czyli tzw. podgrzewacze tytoniu) oraz płyny do papierosów elektronicznych muszą być oznaczone banderolami. To krok w kierunku ukrócenia szarej strefy na rynku tytoniowym, a tym samym zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa.

