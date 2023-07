Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zwiększył o 50 proc., do 45 mld euro wartość pakietu REPowerEU i rozszerzył kryteria kwalifikacji finansowania produkcji najnowocześniejszych strategicznych technologii neutralnych emisyjnie.

Decyzję podjęła na lipcowym posiedzeniu w Luksemburgu Rada Dyrektorów EBI. Dodatkowe środki finansowe zwiększają o 50 proc. wartość dotychczasowego, znaczącego wsparcia finansowego EBI na rzecz inwestycji w czystą energię w postaci pierwotnego pakietu o wartości 30 mld euro, ogłoszonego w październiku 2022 roku.

Rada Dyrektorów EBI postanowiła ponadto rozszerzyć katalog sektorów objętych wsparciem, aby umożliwić zwiększenie nakładów finansowych na produkcję najnowocześniejszych strategicznych technologii neutralnych emisyjnie oraz wydobycie, przetwarzanie i recykling surowców krytycznych w granicach UE.

Według analiz, dodatkowe środki umożliwią uruchomienie do 2027 roku inwestycji o wartości ponad 150 mld euro.

- Wprowadzamy do gry pełny pakiet dostępnych narzędzi finansowych, aby wspierać konkurencyjność europejskiego przemysłu i rozwijać europejski potencjał produkcyjny oraz wdrażać newralgiczne technologie, dzięki którym możliwa będzie szybka i sprawiedliwa transformacja do modelu gospodarki neutralnej emisyjnie - powiedział prezes EBI Werner Hoyer.

Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła również nowe kredyty w wysokości 10 mld euro na realizację projektów, które obejmą m.in. budowę nowych elektrowni wiatrowych i słonecznych w Hiszpanii i Austrii, modernizację sieci energetycznej we Włoszech oraz stworzenie gigafabryki akumulatorów do pojazdów elektrycznych we Francji.

Rada Dyrektorów zatwierdziła również kompleksowy pakiet wsparcia o wartości 400 mln euro, którego celem jest odbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej oraz przywrócenie podstawowych usług komunalnych w miastach południowo-wschodniej Turcji, które ucierpiały w wyniku lutowego trzęsienia ziemi.

Rada zatwierdziła też finansowanie nowego połączenia energetycznego między Ekwadorem a Peru oraz usprawniła procedury finansowania niewielkich projektów w dziedzinie czystej energii i zielonej transformacji w całej Afryce.

