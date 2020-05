Bank Handlowy z mniejszym zyskiem po pierwszym kwartale

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej. Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za pierwszy kwartał wahały się od 33,3 mln zł do 57 mln zł. Zysk netto spadł 56 proc. rok do roku i 85 proc. kwartał do kwartału.