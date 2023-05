Bank Handlowy zwielokrotnił zysk

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do poziomu 603,8 mln zł z 282 mln zł rok wcześniej.

Bank Handlowy, który działa pod marką komercyjną Citi Handlowy, wskazał w komunikacie, że wzrost zyskowności w ujęciu rocznym zawdzięcza głównie wyższym przychodom odsetkowym, uzyskanym głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek utrzymujących się wyższych stóp procentowych i aktywności klientów z segmentu Bankowości Instytucjonalnej.

- Pierwszy kwartał to dla nas niewątpliwie kwartał wysokiej dynamiki przychodowej, szczególnie zauważalnej w obszarze działalności skarbcowej. Wzrost bazy depozytowej w strategicznych obszarach banku oraz widoczna kontynuacja rosnącego trendu sald depozytów terminowych przełożyły się na wyższe koszty odsetkowe. Utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej, mimo rosnącej inflacji, oraz powrót kosztów ryzyka do znormalizowanych poziomów stanowią silne fundamenty dla kolejnych kwartałów - zaznaczyła wiceprezes Banku Handlowego do spraw finansowych Natalia Bożek.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 847,3 mln zł. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 140,7 mln zł. Bank w pierwszym kwartale udzielił lub podwyższył istniejące finansowanie klientów o 1,2 mld zł w Bankowości Instytucjonalnej.

Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 47,5 mln zł, tj. spadła o ponad 60 proc. w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Liczba transakcji dokonanych kartami kredytowymi zwiększyła się o 6 proc., głównie w kategorii podróże oraz sport i rekreacja.

Wolumen depozytów w segmencie Bankowości Detalicznej wyniósł 18,4 mld zł i zanotował wzrost o 3,4 proc. wobec stanu na koniec grudnia 2022 roku jako konsekwencja wyższego salda depozytów terminowych dla strategicznej grupy klientów Citigold i Citi Private Client.

Wolumen depozytów w segmencie Bankowości Instytucjonalnej na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wyniósł 32,2 mld zł i był wyższy o 3,8 proc. w porównaniu do końca 2022 roku. Bank podał, że wzrost dotyczył przede wszystkim depozytów terminowych.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie, najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) SA. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe.

Największym akcjonariuszem Banku Handlowego jest spółka Citibank Overseas Investment Corporation ze Stanów Zjednoczonych.

