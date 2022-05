Bank ING BSK: pogorszenie wskaźników handlu zagranicznego w marcu 2022 odzwierciedla efekty związane z agresją Rosji na Ukrainę

Pogorszenie wskaźników handlu zagranicznego w marcu 2022 odzwierciedla efekty związane z agresją Rosji na Ukrainę, zarówno wzrost rachunków importowych z powodu wyższych cen paliw, jak i załamanie eksportu na Wschód – podano w komentarzu banku ING BSK do danych NBP.

NBP poinformował w piątek, że w po marcu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł. W przeliczeniu na euro deficyt wyniósł ponad 2,97 mld euro.

"Szacujemy, ze w ujęciu 12-miesięcznym saldo to pogorszyło się z minus 1,7 proc. PKB do minus 2,2 proc. PKB. Deficyt w obrotach towarowych skokowo wzrósł z 1,6 mld euro w lutym do 3,3 mld euro w marcu. W skumulowanym ujęciu 12-miesięcznym oznacza to wzrost deficytu towarowego z około 1 proc. PKB do 1,7 proc. PKB" - stwierdzono w komentarzu banku ING BSK.

Dodano w nim, że dodatnie saldo usług na poziomie 2,1 mld euro kompensowało deficyty w dochodach pierwotnych rzędu 1,5 mld euro i wtórnych w wysokości 0,3 mld euro.

"Pogorszenie wskaźników handlu zagranicznego w marcu 2022 odzwierciedla efekty związane z agresją Rosji na Ukrainę, zarówno wzrost rachunków importowych z powodu wyższych cen paliw, jak i załamanie eksportu na Wschód. Różnica między roczną dynamiką importu towarów (34,3 proc. r/r) a dynamiką eksportu (16,2 proc.) istotnie się rozszerzyła z 10,4 pp w lutym do 18,1 pp w marcu" - wskazano w komentarzu.

Analitycy ING BSK przypomnieli, że NBP w swoim komunikacie na temat rachunku bieżącego wskazał na istotną rolę zmian cen w zmianach wartości eksportu i importu, podczas gdy zmiany wolumenów były niewielkie. Z powodu wojny załamał się eksport do Ukrainy (wzrosty odnotowano jedynie w eksporcie paliw, żywności i sprzętu medycznego), natomiast sprzedaż do Rosji i Białorusi spadła z powodu sankcji. Jak stwierdzili ekonomiści ING BSK, udział tych krajów w eksporcie Polski obniżył się do najniższego poziomu od co najmniej 2000 r.

W komentarzu wskazano, że obok zaburzeń w handlu ze Wschodem, polskie firmy wciąż odczuwają napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, wynikające z pandemii.

"Dzisiejsze dane są raczej neutralne dla notowań złotego, gdyż pogorszenie wskaźników równowagi zewnętrznej wynika z wojny i związanej z nią efektów cenowych, szczególnie na rynku energii. Kurs złotego cały pozostaje pod wpływem wojny na Ukrainie i oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych NBP, oraz niepewności dotyczącej napływu środków unijnych z KPO. Przy trudnych warunkach zewnętrznych, spodziewamy się dalszego pogłębienia deficytu w obrotach bieżących w najbliższych miesiącach do ponad 3 proc. PKB" - ocenili ekonomiści banku ING BSK.

