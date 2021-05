Bank ING: Gospodarka coraz lepiej radzi sobie ze skutkami pandemii

Opublikowany dzisiaj szacunek PKB za 1kw21 potwierdza, że gospodarka coraz lepiej radzi sobie ze skutkami pandemii. Podtrzymujemy prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku na poziomie 4,8 proc. średnio w 2021 – napisano w komentarzu Banku ING do poniedziałkowych danych GUS.

GUS w poniedziałek opublikował wstępny szacunek PKB w I kwartale 2021 r.

Wynika z niego, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 r. spadł o 0,9 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 2,7 proc. rdr w IV kwartale 2020 r. - wynika z komunikatu GUS.

Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w I kw. spadł o 1,2 proc. rdr.

"Wstępny szacunek GUS okazał się lepszy niż flash z połowy maja i zgodny z naszym pierwotną prognozą. (…) To naszym zdaniem wyznacza początek trwalszego odbicia PKB. Recesja covidowa skończyła się w 4kw20. Dalszego wzrosty PKB w ujęciu kw/kw spodziewamy się w kolejnych kwartałach. Efekt odbicia po otwarciu gospodarki jeszcze przed nami. Postęp szczepień pozwoli szerzej otworzyć gospodarkę, co uruchomi kolejny silnik - sektor usług" - napisano w komentarzu Banku ING do danych GUS.

Ekonomiści Banku ING zwrócili uwagę na wzrost popytu krajowego.

"Mocno zaskoczyła z kolei popytowa struktura PKB. Popyt krajowy w 1kw21 wzrósł o 1,0 proc. r/r. To głównie efekt odbicia inwestycji, tj. o 1,3 proc. r/r i aż o 18,2 proc. kw/kw. Inwestycje realne, po oczyszczeniu z sezonowości, są już powyżej poziomu sprzed pandemii. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w ujęciu rocznym o 0,2 proc. i po przejściowym spadku kw/kw w 4kw20 znowu zaczęła odrabiać straty do poziomu sprzed pandemii" - stwierdzili ekonomiści Banku ING.

Wskazali także na szybki wzrost importu. Jak napisali w komentarzu, wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w Polsce od początku pandemii był dodatni. W I kw. 2021 r. eksport wciąż rósł dynamiczne (5,7 proc. r/r), ale odbił również import (+10 proc. ) więc - jak napisano w komentarzu Banku ING - eksport netto, po raz pierwszy od III kw. 2018 miał negatywny wkład we wzrost PKB (-1,9p.proc.).

"Opublikowany dzisiaj szacunek PKB za 1kw21 potwierdza, że gospodarka coraz lepiej radzi sobie ze skutkami pandemii. Podtrzymujemy prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku na poziomie 4,8 proc. średnio w 2021" - prognozują ekonomiści Banku ING.

Przyznają jednak, że jest szansa na jeszcze wyższy wzrost gospodarki.

"Otwarcie gospodarek unijnych powinno podtrzymać wysokie tempo eksportu i produkcji. Utrzyma się też wysoki popyt na dobra trwałe, chociaż przejściowym ograniczeniem tu mogą być zaburzenia w łańcuchach dostaw i ograniczony dostęp do komponentów, w tym układów scalonych. Wraz z otwarciem gospodarki polskie nastąpi także ożywienie usług i handlu oraz uruchomienie efektu popytu odroczonego. Stąd wciąż widzimy ryzyko po wyższej stronie dla dynamiki PKB w 2021 roku - napisano w komentarzu Banku ING.

Według prognoz ING, w 2022 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 5,5 proc., licząc rok do roku.

