Bank ING: wzrost PKB w tym roku będzie zbliżony do 5 proc., a w przyszłym spowolni do ok. 1 proc.

Uważamy, że w tym roku wzrost PKB będzie zbliżony do 5 proc. r/r - głównie za sprawą mocnej I połowy 2022 r., a w 2023 tempo PKB spowolni do około 1 proc. r/r – stwierdzili ekonomiści Banku ING w środowym komentarzu do danych GUS.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał dane o wzroście PKB w III kw. Wg informacji GUS, Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr. Ekonomiści Banku ING w swoim komentarzu do danych GUS wskazali, że tempo wzrostu PKB spowolniło.

"To efekt znacząco niższego wkładu ze strony konsumpcji prywatnej (0,5 pp wobec 3,6 pp w II kw. 2002 r.). W ujęciu r/r dynamika konsumpcji prywatnej spadła z 6,4 proc. w II kw. 2022 do zaledwie 0,9 proc. w III kw. 2022 r. Powodem jest wysoki wzrost inflacji, który od maja niemal nieprzerwanie przewyższa wzrost płac. Nie zmieni się to w I połowie 2023 i jest jednym z głównych powodów oczekiwanego przez nas spowolnienia na przyszły rok. Dokładają się do tego ogólnie gorsze nastroje gospodarstw domowych, które ograniczają popyt na dobra trwałe" - stwierdzili ekonomiści ING.

Dodali, że dane GUS pokazały nadspodziewanie wysoki wkład zmiany stanu zapasów (2,2 pp wobec 1,8 pp w II kw. 2022). Ich zdaniem oznacza to, że firmy zostały zaskoczone niskim popytem i nie były w stanie na czas dostosować produkcji albo z przezorności zwiększyły stan zapasów w obliczu niedoborów podażowych i przyśpieszającej inflacji.

"Relatywnie słabo wypadły natomiast same inwestycje (dodając tylko 0,3 pp do wzrostu PKB, wobec 1 pp kwartał wcześniej). Jest to częściowo związane z trudną sytuacją budownictwa. Prace związane z inwestycjami infrastrukturalnymi ucierpiały przez brak środków z KPO czy silny wzrost kosztów robót, który skłaniał firmy do schodzenia z placów budowy i utrudniał rozstrzyganie przetargów. Budownictwo mieszkaniowe mierzy się natomiast z załamaniem popytu, m.in. w związku ze wzrostem stóp procentowych i załamaniem kredytu hipotecznego. W ujęciu r/r dynamika inwestycji spadła z 6,6 proc. do 2 proc" - czytamy w komentarzu.

Analitycy ING dodali, że poprawił się wkład eksportu netto do PKB (z -0,7pp do +0,6pp). Stwierdzili, od kilku kwartałów wzrost importu spowalnia, natomiast od II kw. 2022 r. zaczął przyśpieszać eksport w kontekście osłabienia popytu wewnętrznego oraz osłabienia złotego.

"Ogólny obraz koniunktury w III kw. 2022 jest słaby, mimo ogólnie dość wysokiego wzrostu PKB w ujęciu rocznym oraz przyśpieszenia wzrostu PKB w ujęciu odsezonowanym do 1 proc. kw/kw w III kw. 2022 r. To przyśpieszenie traktujemy jako odreagowanie po mocnym spadku o 2,3 proc. kw/kw w II kw 2022 Znaczące spowolnienie popytu konsumpcyjnego słabo rokuje na przełom roku, firmy raczej będą dążyć do korekty stanu zapasów przy wyhamowaniu wzrostów cen. Nadal uważamy, że w tym roku wzrost PKB będzie zbliżony do 5 proc. r/r (głównie za sprawą mocnej I poł 2022), w 2023 tempo PKB spowolni do około 1 proc. r/r" - stwierdzono w komentarzu.

